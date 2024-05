Der VfB Lübeck steht als Absteiger in die 3. Liga fest. Der neue Trainer des zukünftigen Regionalliga-Nord-Vertreters ebenfalls.

Neuaufbau beim VfB Lübeck in der Regionalliga Nord - und das mit Guerino Capretti als Cheftrainer ab dem 1. Juli 2024. Das teilte der feststehende Absteiger aus der 3. Liga offiziell mit.

Der 42-jährige Deutsch-Italiener ist Inhaber der Fußball-Lehrer-Lizenz und unterschrieb am Wochenende einen Zwei-Jahres-Vertrag beim VfB.

Der im süditalienischen Maddaloni geborene Capretti begann nach seiner Spielerkarriere, die ihn zu den damaligen Regionalligisten SC Paderborn, Preußen Münster und SC Verl führte, seine Trainerlaufbahn beim Delbrücker SC.

Nachhaltig wirkte der ausgebildete Sport-, Mathematik- und Religionslehrer vor allem in seinen rund fünf Jahren als Chefcoach des SC Verl, den er nicht nur zum Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga führte und dort etablierte, sondern bei dem er auch eine offensive Spielidee erfolgreich verankerte. In den beiden vergangenen Spielzeiten stand Capretti zudem beim Zweitligisten Dynamo Dresden und beim Drittligisten FC Ingolstadt als Cheftrainer unter Vertrag. Mit mäßigem Erfolg - nun der Neustart für Capretti in der Regionalliga in Lübeck.

"Wir freuen uns sehr darüber, Guerino Capretti als zukünftigen Cheftrainer begrüßen zu können. Wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv kennengelernt, immer wieder ausgetauscht und wollen nun gemeinsam alle Energie in die Planung der neuen Saison stecken, um gemeinsam die sportliche Zukunft des VfB Lübeck zu gestalten. Guerino steht für einen kommunikativen Führungsstil, eine moderne Trainingsgestaltung und eine mutige, offensive Spielidee, die gut zu unserem Standort passen wird. Er hat in den letzten Gesprächen zudem mit seiner Energie und Überzeugung beeindruckt und ich bin mir sicher, dass er diese mit aller Kraft in die anstehenden Aufgaben übertragen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", erklärt VfB-Sportvorstand Sebastian Harms.

Guerino Capretti sagt: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim VfB, auf die Stadt Lübeck und auf die Fans. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Sebastian Harms, in denen wir schnell auf einer Wellenlänge waren. Ich möchte gerne dazu beitragen, an der Lohmühle wieder eine Aufbruchstimmung zu erzeugen und eine Art Fußball spielen zu lassen, die die Spieler wie auch die Fans begeistern kann und die den Verein wieder in Richtung Profifußball bringen kann. Ich freue mich darauf, unter den Rahmenbedingungen in Lübeck wieder die Dinge einbringen zu können, die mich stark gemacht haben, nämlich meine Spielidee von Beginn an einbringen und auch den Kader mitgestalten zu können. Wer Lust auf aktiven Powerfußball hat, wird beim VfB genau richtig sein!“