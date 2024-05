Cristiano Ronaldo trainiert bei Regionalligist - "Eine Ehre und große Freude"

Ein Verein aus der Regionalliga West empfängt während der EM prominente Gäste: Portugals Nationalteam um Superstar Cristiano Ronaldo kommt zum Training.

Am vergangenen Wochenende gab es beim FC Gütersloh Grund zum Feiern: Nach dem 0:0 gegen den FC Wegberg-Beeck ist den Ostwestfalen der Klassenerhalt in der Regionalliga West nicht mehr zu nehmen - nach dem Aufstieg vor einem Jahr der nächste Höhepunkt für den FCG.

Auf ein weiteres Highlight kann sich der Verein während der Sommerpause freuen. Im Rahmen der Heim-EM darf der Viertligist die portugiesische Nationalmannschaft mit Cristiano Ronaldo in seinem Stadion begrüßen. Am Freitag, 14. Juni, hält das Team rund um den Megastar ab 18 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit im Heidewald ab. Vier Tage später starten die Südeuropäer in Leipzig gegen Tschechien ins Turnier.

Hintergrund: Portugal bezieht sein EM-Quartier in der nahegelegenen Marienfelder Klosterpforte. Und das nicht zum ersten Mal. Dort kamen sie bereits während der WM 2006 unter. Auch damals absolvierte Portugal eine öffentliche Einheit in Gütersloh, auch damals mit dem gerade erst 21-jährigen Ronaldo.

Im Herbst seiner Karriere kehrt der Ausnahmekönner nach Gütersloh zurück. Vertreter des portugiesischen Fußballverbandes waren bereits für eine Platzbesichtigung und Gespräche mit Verein und Behörden vor Ort. "Es ist uns eine Ehre und große Freude, dass die portugiesische Nationalmannschaft ihr öffentliches Training bei uns im Heidewald abhält", betont Henning Matthes, Erster Beigeordneter der Stadt Gütersloh und Dezernent für Sport. "Toll, dass mehrere tausend Gütersloher Fußball-Fans so die Möglichkeit haben werden, diese Top-Sportler einmal ziemlich nah zu erleben."

Denn insgesamt können 6000 Fans bei der 60- bis 90-minütigen Einheit dabei sein. Die Karten werden voraussichtlich Ende Mai ausgegeben und sind kostenlos. Der FCG kündigte eine Aktion am Heidewaldstadion an, bei der pro Person maximal vier Tickets ausgegeben werden. Der genaue Termin soll in Kürze verkündet werden.