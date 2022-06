Westfalia Rhynern: Torjäger wechselt in die 3. Liga - Top-Duo muss ersetzt werden

Westfalia Rhynern hat eine erfolgreiche Saison hinter sich. In der kommenden Spielzeit gilt es vor allem, das beste Stürmer-Duo der Liga zu ersetzen.

Westfalia Rhynern schloss die Saison in der Oberliga Westfalen auf einem guten vierten Platz ab. Trainer Michael Kaminski zeigte sich nach dem Saisonfinale gegen den SV Schermbeck zufrieden: „Wir haben eine überragende Saison gespielt, 59 Punkte geholt. Der Etat des FC Gütersloh ist fünf Mal so hoch wie unserer und die stehen hinter uns, das muss man auch sehen.“

14 von 15 Heimspiele gewann Rhynern, die meisten der Liga. „Das ist in der Oberliga eigentlich unnormal. Was wir mit unseren Mitteln über Jahre leisten, ist super“, schwärmt der Coach. Mit 30 Gegentoren steht sein Team ligaweit auf Platz vier der wenigsten Gegentreffer. Mehr Tore geschossen haben nur Meister Kaan-Marienborn (78) und Paderborn II (77).

Sezer und Probst verlassen Rhynern

53 der 76 Treffer gehen dabei auf das Konto des Stürmer-Duos bestehend aus Hakan Sezer und Eduard Probst. Beide werden Rhynern jedoch verlassen. Torschützenkönig Sezer wechselt zu Regionalligist Rot-Weiss Ahlen, für Probst geht es noch eine Liga höher. Der SC Verl hat sich die Dienste des 21-Jährigen gesichert.

„Das macht uns als Verein natürlich stolz, dass einer unserer Spieler in die dritte Liga wechselt. Das ist ein Zeichen, dass wir diese Saison nicht so viel falsch gemacht haben. Wir haben ihn ausgebildet und jetzt wechselt er in den Profifußball. Das ist nicht selbstverständlich“, kommentiert Kaminski den Transfer.

Stürmer-Duo geht, Kaminski ist optimistisch

Die zahlreichen Treffer des Duos zu ersetzen wird schwierig, der 38-Jährige zeigt sich dennoch optimistisch: „Wir werden versuchen, die 53 Tore irgendwie aufzufangen, das wird nicht einfach. Aber das kriegen wir hier in Rhynern auch hin. Ich bin optimistisch, die Kaderplanung ist ganz gut zurzeit. Jetzt heißt es die nächsten vier Wochen erstmal abschalten vom Fußball. Wir genießen den freien Juni und dann schauen wir, was uns dann an Personal zur Verfügung steht.“

Mit Marcel Pyetryga (Westfalia Wickede) und Christian Antwi-Adjei (TSG Sprockhövel) stehen bereits zwei Neuzugänge fest. Neben Sezer und Probst wurden auch Maximilian Eul, Jan Trahe, Oussama Daoudi und Brian Wolff vor dem letzten Spiel verabschiedet.

Trainingsauftakt bei Rhynern ist der 4. Juli. „Dann werden wir wieder hart arbeiten und in der neuen Saison hoffentlich erneut so tolle Spiele abliefern“, sagt Kaminski. Das dann allerdings nicht mehr in der Arena im Papenloh. Zur kommenden Saison zieht Westfalia Rhynern in den neuen Westfalia-Sportpark um.