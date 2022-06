Regionalligist schnappt sich den Top-Torjäger der Liga

Der beste Torschütze der Oberliga Westfalen geht in der kommenden Saison eine Klasse höher auf Torejagd. Er wechselt in die Regionalliga West.

Dass Hakan Sezer bei einigen Regionalligisten hoch im Kurs steht, hatte RS bereits vor einigen Wochen berichtet. Jetzt hat der 28-Jährige einen neuen Verein gefunden: Er wird in der kommenden Saison für Rot Weiss Ahlen auf Torejagd gehen, das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Sezer wechselt von Westfalia Rhynern an die Werse. Für RWA ist der Transfer durchaus als kleiner Coup zu bewerten. Schließlich trifft Sezer in dieser Saison beinahe wie er will - der Stürmer steht nach 26 Saisonspielen bei starken 28 Toren und elf Vorlagen. "Natürlich ist ein Spieler mit solch einer fantastischen Torquote von vielen Vereinen umworben. Umso mehr freut es mich, dass RWA das Rennen gemacht hat", freut sich Ahlens Sportvorstand Joachim Krug.





"Ich persönlich wünsche mir natürlich eine verletzungsfreie Saison und möchte daran anknüpfen, wo ich in Rhynern aufgehört habe", betont Sezer selbst. "Ich möchte so viele Scorerpunkte sammeln wie möglich und dem Team dabei helfen die gemeinsamen Ziele zu erreichen." Sezer spielte bereits in der Jugend für Ahlen, daher verfüge er über eine "besondere Verbindung" zu dem Klub. Die Gespräche mit Sportvorstand Krug und Trainer Andreas Zimmermann seien "sehr gut" verlaufen. "Das Vertrauen und die Wertschätzung empfinde ich als sehr wichtig, dies wurde mir in den Gesprächen sehr positiv vermittelt."

Für Sezer ist es der zweite Anlauf in der Regionalliga West. Anfang 2019 war er schon einmal von Rhynern in Richtung vierte Liga gewechselt, damals zum SV Lippstadt. Doch nach nur einem halben Jahr kehrte er zurück. Wie wohl er sich in Rhynern fühlt, zeigt die Statistik: In 57 Einsätzen war er an 57 Toren beteiligt (40 Treffer, 17 Vorlagen). Womöglich trifft er in der kommenden Saison sogar auf die Westfalia.

Einen Spieltag vor dem Saisonende der Oberliga Westfalen hat Rhynern noch Chancen auf den Aufstieg, bräuchte dafür allerdings einen eigenen Sieg und Schützenhilfe. Bis zum letzten Wochenende stand der Verein noch auf einem direkten Aufstiegsplatz - auch dank der Tore von Sezer.