Borussia Dortmund II hat sich auf der Innenverteidigerposition verstärkt. Mit Mario Suver kommt ein zweitligaerfahrener Spieler vom 1. FC Nürnberg.

Wie sowohl Borussia Dortmund als auch der 1. FC Nürnberg am Sonntag bekanntgaben, wird sich Mario Suver der zweiten Mannschaft des BVB anschließen. Nach drei Jahren, in denen der mittlerweile 22-Jährige über die zweite Mannschaft zu den Profis aufgerückt ist, wird er dem Frankenland also den Rücken kehren.

In der abgelaufenen Saison war Suver in zwölf Zweitligaspielen zum Einsatz gekommen. Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg, zeigte Verständnis für den Wechsel: „Mario hat sich bei uns richtig gut entwickelt. Aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position ist es für ihn ein nachvollziehbarer Schritt, um noch regelmäßiger Spielpraxis zu sammeln. Den Weg, junge Talente mit in den Profikader einzubauen und sie zu fördern, werden wir weitergehen und haben uns deshalb für Sadik und Louis als neue "Herausforderer" entschieden.“

1. FC Nürnberg hat bereits zwei Nachfolger gefunden

Wie der ehemalige Trainer also bereits andeutete, ist die Lücke, die Suver durch seinen Wechsel hinterlässt, bereits gefüllt. Denn der Club hat Sadik Fofana von Bayer Leverkusen ausgeliehen und außerdem Louis Breunig fest von den Würzburger Kickers verpflichtet. "Den Schritt zum 1. FC Nürnberg sehe ich als große Herausforderung an, der ich mich aber unbedingt stellen möchte. Ich freue mich auf alles, was kommt und bin bereit, viel zu lernen und mich weiterzuentwickeln", sagte Fofana.

Auch Breunig blickt zuversichtlich auf das neue Kapitel bei den Nürnbergern: "Ich freue mich sehr, künftig für den Club aufzulaufen. Ein großer Traditionsverein, der auch noch in der Nähe meiner Heimat ist. Für mich ist es der nächste Schritt in meiner Entwicklung, deshalb habe ich mich nach den Gesprächen mit Dieter Hecking, Olaf Rebbe und Robert Klauß bewusst für den 1. FC Nürnberg und sein Konzept entschieden."