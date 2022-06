1. FC Bocholt: 191-maliger Regionalligaspieler unterschreibt

Der 1. FC Bocholt hat nach dem Aufstieg in die Regionalliga West seinen ersten Zugang präsentiert. Es ist ein sehr erfahrener Viertligaspieler.

Der frischgebackene Meister der Oberliga Niederrhein 1. FC Bocholt hat Jeffrey Obst unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Defensivspieler wechselt vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen an den traditionsreichen Hünting.

Beim Aufsteiger unterzeichnete Obst einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Zwei-Jahres-Vertrag. RevierSport hatte schon vor zwei Wochen berichtet, dass sich Bocholt mit Obst einig ist.

Jeffrey Obst sagt: "Ich freue mich sehr auf Bocholt, die neue Aufgabe in der Regionalliga und das Team. Nach dem ersten Gespräch wusste ich, dass es zwischen dem Verein und mir passt. In Bocholt entsteht etwas und ich möchte ein Teil davon sein."

Für Oberhausen absolvierte der Rechtsverteidiger 18 Begegnungen (ein Tor) in der vergangenen Saison. Insgesamt kann Obst, der auch schon für die SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiss Essen spielte, auf 191 Regionalligaspiele in seiner Karriere verweisen. In Bocholt trifft er auf seine ehemaligen RWE-Mannschaftskollegen Kevin Grund und Marcel Platzek.

"Wir sind sehr froh, Jeffrey für uns gewonnen zu haben. Mit seiner Erfahrung von rund 200 Regionalliga-Spielen wird er uns sofort in der neuen Liga weiterhelfen. Hinzu kommt seine Flexibilität in der Defensive: Er kann auf der Linksverteidiger-Position, auf der uns Tobias Boche bekanntlich verlässt, ebenso spielen wie rechts oder innen", freut sich Bocholts Sportchef Marcus John.