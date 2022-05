Neuer Klub: Bonmann spielt in der kommenden Saison im Europapokal

Nach dem Abstieg mit den Würzburger Kickers zieht Torwart Hendrik Bonmann weiter. Der gebürtige Essener hat bereits einen neuen Verein gefunden.

Hendrik Bonmann verlässt die Würzburger Kickers. Nach dem Abstieg in die Regionalliga Bayern wird der Torwart den Weg nicht mitgehen. Der Torwart wechselt ins Ausland.

Statt in der Regionalliga wird der 28-jährige Bonmann im Europapokal dabei sein. Er schließt sich nämlich dem Wolfsberger AC an. Die Österreicher, die von Robin Dutt trainiert werden, wurden in der österreichischen Bundesliga Vierter und werden in der Conference League an den Start gehen. Bonmann erhält beim WAC einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

Hendrik Bonmann: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim Wolfsberger AC in der österreichischen Bundesliga und möchte meinen Anteil dazu beitragen eine richtig gute Saison zu spielen, in der wir auch auf europäischer Ebene in der Conference League gute Leistungen zeigen wollen."

Der 1,94 Meter große Torhüter durchlief die Jugendabteilungen von seinem Heimatverein Rot-Weiss Essen und dem FC Schalke 04. Bei RWE, dem frischgebackenen Drittliga-Aufsteiger, schaffte Bonmann auch den Sprung in den Profikader und durfte am letzten Spieltag der Saison 2012/13 sein Debüt in der Regionalliga West geben. Danach spielte er vier Jahre bei Borussia Dortmund, wo er sowohl bei Jürgen Klopp als auch bei Thomas Tuchel die Nummer 3 im BVB-Kader war. Er absolvierte 67 Spiele für die 2. Mannschaft der Dortmunder. Bevor es im Oktober 2020 zu seinem aktuellen Arbeitgeber, den Würzburger Kickers ging, war er drei Spielzeiten lang für den TSV 1860 München aktiv. Für die "Löwen" absolvierter er 23 Pflichtspiele, für die Kickers stand er in der 2. und 3. Liga insgesamt in 56 Begegnungen zwischen den Pfosten.