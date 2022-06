Aus der 2. Bundesliga: Erster Neuzugang für Trainer Christian Neidhart

Christian Neidhart, der zuletzt zwei Jahre Trainer bei Rot-Weiss Essen war, ist nun für den SV Waldhof Mannheim verantwortlich. Der erste Neidhart-Neuzugang ist nun auch da.

Der SV Waldhof Mannheim hat sich vor dem Start der Saisonvorbereitung mit Bentley Baxter Bahn verstärkt. Der 29-jährige Mittelfeldspieler lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den FC Hansa Rostock auf. Nun kehrt der gebürtige Hamburger zurück in die 3. Liga und wird zukünftig mit der Raute auf der Brust für den SV Waldhof auflaufen.

Er ist auch zugleich der erste Zugang seit der Trainer-Verpflichtung von Christian Neidhart. Dieser kennt Baxter Bahn sehr gut aus Rostock. Denn Neidhart beobachtete immer wieder Partien seines Sohnes Nico, der mit Baxter Bahn für die Hansa-Kogge spielte.

Bentley Baxter Bahn:"Ich möchte mich für das gezeigte Vertrauen der Verantwortlichen bedanken. In intensiven Gesprächen konnte wir uns einig werden. Der SV Waldhof Mannheim ist mit seiner Tradition ein Verein, der für mich von Beginn der Gespräche an sehr interessant war. Vor allem hat mir die ambitionierte Herangehensweise des Vereins zugesagt. Ich freue mich nun meine Teamkollegen kennenzulernen und unsere Fans im Stadion kennenzulernen."

Ausgebildet wurde Baxter Bahn in der Jugendabteilung des Hamburger SV. In den vergangenen Jahren etablierte sich Bahn als Stammspieler in der 3. Liga, wo er auf insgesamt 200 Einsätze kam. Dabei erzielte er 30 Treffer und bereitete 39 weitere vor. In der abgelaufenen Saison zeigte Baxter Bahn seine Qualitäten in der 2. Bundesliga. In der Saison 20/21 verhalf et dem FC Hansa zum Aufstieg in die 2. Liga. Dort war er als Stammspieler gesetzt und schoss Rostock am letzten Spieltag mit seinem Treffer in die nächsthöhere Spielklasse.

"Mit Bentley Baxter Bahn haben wir einen sehr torgefährlichen Mittelfeldspieler für unsere Mannschaft gewinnen können. Er bringt neben seiner spielerischen Qualität viel Mentalität in unser Team. Wir werden viel Spaß mit Baxter haben und freuen uns jetzt, mit ihm in die anstehende Saisonvorbereitung zu gehen", sagt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.