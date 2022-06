RWE: Perfekt! Ex-Trainer Neidhart heuert bei der Liga-Konkurrenz an

Nun also doch: Christian Neidhart, zuletzt bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, hat am 1. Juni 2022 einen neuen Trainerjob gefunden. Er wird in der 3. Liga anheuern.

Zu Wochenbeginn hatte RevierSport bereits berichtet, dass der ehemalige RWE-Trainer Christian Neidhart beim SV Waldhof Mannheim ganz oben auf der Wunschliste steht.

Noch an den letzten Mai-Tagen sah es so aus, dass es für die Kurpfälzer sehr schwer werden würde, ihren Wunschkandidaten Neidhart zu bekommen. Doch am Dienstag, 31. Mai, und Mittwoch, 1. Juni, kam nach RS-Informationen so richtig Bewegung in die Konstellation Christian Neidhart, Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim. Zur Erinnerung: Nach dem RWE-Aufstieg hatte sich der Vertrag des 53-jährigen Fußballlehrers automatisch bis zum 30. Juni 2023 an der Hafenstraße verlängert.

RWE zahlt Neidhart bis zum Ende des Jahres aus

Wie RS erfuhr, glühten die Telefondrähte zwischen Neidharts Berater Markus Peter und der Rechtsabteilung von Rot-Weiss Essen sowie RWE-Boss Marcus Uhlig. Am Ende konnte eine Einigung, was die Abfindung für Neidhart betrifft, erzielt werden.

Noch am Donnerstag soll er dann offiziell beim SV Waldhof Mannheim, wo er nach RS-Infos einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhält, als neuer Cheftrainer und Nachfolger von Patrick Glöckner (Ziel unbekannt, Anm. d. Red.) vorgestellt werden.

Damit trifft Neidhart in der Saison 2022/2023 in der 3. Liga gleich auf zwei seiner Ex-Klubs: Den SV Meppen, mit dem er vor fünf Jahren nach einem Sieg in der Relegation über - ausgerechnet - Mannheim in die Dritte Liga aufstieg und seinen letzten Arbeitgeber Rot-Weiss Essen, den er ebenfalls zurück in den Profifußball führte. Sein neuer Auftrag in Mannheim lautet: Aufstieg - in die 2. Bundesliga!