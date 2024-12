Waldhof Mannheim musste sich Tabellenführer Energie Cottbus mit 0:1 geschlagen geben. Es hätte auch anders ausgehen können. Sportchef Anthony Loviso sprach Klartext.

Was wäre passiert, wenn Terrence Boyds vermeintliches 1:1 für Waldhof Mannheim gegen Energie Cottbus in der 48. Minute gezählt hätte? Nach einem langen Ball von Martin Kobylanski hatte Boyd den Ball festgemacht und dann den herauseilenden Energie-Keeper Elias Bethke überlupft.

Die Diskussion ist müßig, denn das Tor zählte nicht. Schiedsrichter Assad Nouhoum entschied auf Abseits. Waldhof Sportchef Anthony Loviso hatte nach der unter anderem daraus resultierenden 0:1-Pleite noch einiges an Redebedarf.

"Was wollt ihr dieses Mal schreiben, dass wir wieder kein Konzept haben? Jedes Wochenende werden wir beschissen. Letztes Wochenende mit dem Elfmeter, heute war es hier zwei Meter kein Abseits", wetterte er gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Der Mannheimer Sportchef redete sich weiter in Rage: "Die Mannschaft hat ein fantastisches Spiel gemacht, hat sich viele Chancen herausgearbeitet und auch taktisch unfassbar gegen dieses Team gespielt."

Und weiter: "Das Ergebnis ist unfassbar enttäuschend, wir wurden wieder beschissen und ich werde diese Fehlentscheidungen nicht mehr akzeptieren."

Klare Worte von Loviso. Denn seine Mannschaft steht nach den 90 Minuten gegen die Cottbuser schon zum fünften Mal in den vergangenen sechs Drittligaspielen ohne Sieg da. Cottbus seinerseits reichte eine Ecke in der elften Minute, nach der es Chaos im Mannheimer Strafraum gab. Der Nutznießer heißt Dominik Pelivan, der am Ende zum Tor des Tages einschoss.

Waldhof-Stürmer Boyd, dessen vermeintliches Abseitstor am Ende nicht zählte, suchte die Schuld für die Pleite eher bei sich selbst. "Ich nehme diese Niederlage auf meine Kappe, aus diesen Chancen muss mindestens ein Tor herausspringen. Es ist einfach schade, weil wir wirklich gut gespielt haben. Mich macht das sehr traurig."

Boyd hatte einige gute Gelegenheiten. Während Aufsteiger Cottbus weiterhin Tabellenführer ist und fleißig am Durchmarsch in Liga zwei arbeitet, muss Mannheim den Blick nach unten richten. Zwei Punkte Vorsprung sind es nur noch auf den ersten Abstiegsplatz.