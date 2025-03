3. Liga: Mannheim vor Rekordkulisse gegen den BVB II - das ist der Grund

Waldhof Mannheim wird von einer großen Kulisse im Drittliga-Kellerduell gegen Borussia Dortmund II unterstützt. Es kommen mehr Zuschauer als beim Derby gegen Saarbrücken.

Die U23 von Borussia Dortmund ist in der 3. Liga nach nur einem Sieg aus den letzten neun Partien tief im Abstiegskampf. Und nun wartet auf die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann das heikle Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim.

Denn Mannheim steht auch im Keller, konnte sich aber in den letzten Wochen stabilisieren und auf Rang 14 springen, damit liegt der Waldhof einen Zähler vor dem BVB II, der nur noch einen Zähler Vorsprung auf den VfB Stuttgart II auf dem ersten Abstiegsplatz hat.

Und auch in Mannheim wird Zimmermann wieder etliche Ausfälle auffangen müssen, auch Leistungsträger wie Julian Hettwer sind weiter nicht an Bord.

Was die Aufgabe im Kellerduell zusätzlich erschwert. Das Spiel bei Waldhof Mannheim wird vor einer Rekordkulisse stattfinden. 16.500 Karten waren am Montag bereits weg, zu dem Zeitpunkt gab es nur noch 600 Sitzplatz-Tickets. Die bisherige Saison-Bestmarke von 15.452 Besuchern gab es gegen den 1. FC Saarbrücken.

Grund für diese enorme Zuschauerzahl: Zwei Sponsoren sorgten dafür, dass 10.000 Freikarten an die Anhänger gebracht wurden. Denn Mannheim rief rund um die Dortmund-Begegnung einen Familienspieltag aus.

Der Klub versucht in Verbindung mit dem Umfeld alles, um dem Abstieg zu entgehen. Der BVB kann sich auf eine heiße Kulisse einstellen. Und Mannheim muss hier - wieder mit der ersten Garde - mehr zeigen, als im Test gegen die SV Elversberg mit dem zweiten Anzug.

Denn in der Länderspielpause gab es im Test ein 1:6-Klatsche gegen den Zweitligisten. Den Treffer für den Waldhof erzielte Nicklas Shipnoski. An das Hinspiel hat der BVB II keine guten Erinnerungen, denn dort kassierte man eine Heimniederlage.

Für Mannheim blieb das lange der einzige Auswärtssieg, den der ehemalige Essener Sascha Voelcke damals mit seinem 1:0 in der 83. Minute sicherstellen konnte. Für den BVB gilt am Samstag: Verlieren verboten, will man nicht eventuell auf einen Abstiegsrang stürzen. Zumal das Restprogramm der Dortmunder nicht leicht ist. In den nach Mannheim verbleibenden sieben Partien muss man noch gegen fünf Teams aus der oberen Tabellenhälfte ran.