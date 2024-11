Für S04-Leihgabe Henning Matriciani läuft es in Mannheim. Im Gegensatz zu seinem Trainer kam er bisher ohne Sperre aus. Der regt sich darüber auf, wie schnell Trainer verwarnt werden.

Henning Matriciani wechselte im Sommer auf Leihbasis vom FC Schalke zum Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Bisher eine Leihe, die Sinn ergeben hat.

Denn der Defensivspieler kam nach seinem Wechsel in allen zwölf möglichen Begegnungen über die volle Distanz in der Innenverteidigung zum Einsatz.

Nachdem der Traditionsverein im letzten Jahr fast in die Regionalliga abgestiegen wäre, sieht es aktuell besser aus. Denn nach dem 2:1 gegen die U23 von Hannover 96 steht die Mannschaft von Trainer Bernard Trares mit 20 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz.

Wobei es in dieser engen 3. Liga nie ruhig wird, der erste Abstiegsplatz liegt nur vier Zähler entfernt. Fast wären es nur zwei Punkte gewesen, doch Matriciani rettete Mannheim am Sonntag den Dreier.

In der 90. Minute blockte er einen Schuss von Nick Elias Meier im letzten Moment ab und rettete seiner Mannschaft so den Sieg.

Dementsprechend erleichtert war auch Trares nach dem Spiel, gegenüber "MagentaSport" erklärte er: „Die drei Punkte waren enorm wichtig. Wir haben drei Spiele nicht gewonnen und konnten wieder einen Sieg landen. Und es war unglaublich schwer, denn die U23- Mannschaften sind beweglich, können gut Fußball spielen. Sie haben sich sehr gut auf uns eingestellt. Insgesamt war es ein sehr zerfahrenes Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Fouls Hannover gemacht hat. Gefühlt 50 Fouls. Dadurch kam auch nie Spielfluss ins Spiel. Chancenmäßig war die Partie klar auf unserer Seite. Letztendlich war der Sieg hochverdient.“

Im Spielverlauf sah Trares seine schon vierte Gelbe Karte, daher ist er nun in einer Woche beim Spiel in Stuttgart (Samstag, 30. November, 16:30 Uhr) gesperrt. Seine Meinung zu der erneuten Gelben Karte: "Ich weiß auch nicht, wieso ich die Karte bekommen habe. Der Gegner hat das Bein hoch und trifft unseren Spieler am Kopf. Ich habe zum Linienrichter gesagt: ‚Das müsstest du eigentlich sehen‘. Das war alles. Von den vier Gelben Karten war eine okay. Ein bisschen mehr Respekt. Wir machen hier unseren Job. Wir trainieren die ganze Woche, stehen unter Druck. Wenn ich noch nicht mal so etwas sagen darf, dann muss man sich fragen, wo wir da hinkommen? Da wünsche ich mir mehr Respekt gegenüber den Trainern. Da passiert schon was an der Linie und das war 0,0. Das war ein Gespräch. Ich finde es ein Stück weit lächerlich.“