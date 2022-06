3. Liga: Bester Scorer des BVB II wechselt zum Liga-Konkurrenten

Die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund hat seinen besten Scorer der vergangenen Saison 2021/2022 an einen Liga-Konkurrenten verloren.

Der SV Waldhof Mannheim hat sich auf dem Transfermarkt mit Berkan Taz verstärkt. Taz lief zuletzt für die U23 von Borussia Dortmund auf. Nun entschied sich der 23-jährige dazu, seine nächsten Schritte in Mannheim zu gehen.

"Mit Berkan Taz haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der in den vergangenen zwei Jahren seine Qualitäten in der 3. Liga unter Beweis gestellt hat. Er ist ein technisch sehr versierter Spieler, der dazu aus dem Mittelfeld eine gute Torgefährlichkeit mit sich bringt. Dazu ist er offensiv sehr variabel einsetzbar, was das Gesamtpaket weiter vervollständigt", erklärte Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

Zugänge: Bentley Baxter Bahn (Hansa Rostock), Adrian Malachowski (1. FC Magdeburg), Berkan Taz (Borussia Dortmund II), Marcel Gottschling, Mohamed Gouadia, Gillian Jurcher, Onur Ünlücifci, Emmanuel Leonce Kouadio (alle Ziel unbekannt), Justin Butler (FC Ingolstadt, war ausgeliehen) Abgänge: Jesper Verlaat (1860 München), Marcel Costly (FC Ingolstadt), Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Anthony Roczen (RSV Eintracht), Jan Just (VfR Aalen)

In der abgelaufenen Saison war der Offensivallrounder mit 18 Scorerpunkten (10 Tore und 8 Assists) der beste Scorer der Dortmunder, die die Saison auf dem 9. Platz der 3. Liga beendeten. Zuvor sammelte der gebürtige Berliner bereits Drittligaerfahrung beim SC Verl und kommt damit auf insgesamt 55 Einsätze. Taz machte auch schon beim FC Energie Cottbus auf sich aufmerksam und sammelte in 27 Spielen ganze 25 Scorerpunkte.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich nun meinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim unterschrieben habe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich davon überzeugt, zum Waldhof zu wechseln. Die Bemühungen der sportlich Verantwortlichen waren sehr groß und haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich möchte mit meiner Spielweise die Qualität der Mannschaft steigern und dabei helfen, die Ziele des Vereins zu erreichen", sagte Taz bei seiner Vertragsunterzeichnung.