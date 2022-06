Von Bochum nach Berlin: VfL-Torwarttalent wechselt zur Hertha

Dass der VfL Bochum und Tjark Ernst getrennte Wege gehen würden, sickerte schon zu Wochenbeginn durch. Nun ist der Wechsel nach Berlin auch offiziell.

Schon am Dienstag (14. Juni 2022) berichtete RevierSport, dass Tjark Ernst den VfL Bochum Richtung Hertha BSC verlassen wird. Am Mittwoch bestätigten die Hauptstädter dann den Wechsel auch offiziell. Ernst unterschrieb bei der Hertha einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

"Tjark gehört zu den größten deutschen Torwarttalenten, deshalb freuen wir uns, dass wir ihn von der Perspektive bei Hertha BSC überzeugt haben", erklärt Fredi Bobic.

Der 19-jährige Schlussmann trainiert ab der neuen Saison mit den Profis und soll Spielpraxis in der Berliner U23 in der Regionalliga Nordost sammeln. "Tjark hat enormes Potenzial, das auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben ist. Aber er hat sich für unseren Verein entschieden. Gemeinsam werden wir hart arbeiten, um sein ganzes Potenzial zu entfalten", sagt Hertha-Torwarttrainer Andreas Menger, der künftig eng mit seinem neuen Schützling arbeiten wird. "Für mich ist es wichtig, nach dem Schritt aus dem Jugend- in den Seniorenbereich weiter Spielpraxis zu sammeln. Hertha BSC hat sich sehr früh um mich bemüht. Die Gespräche mit Andreas Menger, Ilja Hofstädt und Fredi Bobic haben meine Entscheidung maßgeblich beeinflusst", erklärt Ernst.

Der 1,93-Meter-Mann hütete zuletzt das Tor der Bochumer U19. In 23 Bundesliga-Partien für den VfL-Nachwuchs kassierte der reaktionsschnelle Torhüter nur neun Gegentore und hielt seinen Kasten 15 Mal sauber. Bei den Profis des VfL stand Ernst, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Keepers Thomas, einmal im Kader. Außerdem zählt der beidfüßige Youngster seit der U15 zum Aufgebot der deutschen Auswahlteams. Für die U19 des DFB bestritt er drei Partien. "Ich möchte mich auf allen Ebenen weiterentwickeln – sportlich, aber auch persönlich mit dem Step raus von zu Hause. Ich werde im Training Vollgas geben, um mich im Herrenbereich möglichst schnell zu etablieren", betont Ernst.