VfL Bochum: Torwart-Talent wechselt zu Bundesligist - so sieht die neue U19 aus

Der VfL Bochum verliert Torhüter-Talent Tjark Ernst an einen Bundesligisten - und präsentiert seinen U19-Kader für die kommende Saison.

Der VfL Bochum verliert Torwart-Talent Tjark Ernst an Hertha BSC. Der Transfer des 19-Jährigen in die Hauptstadt steht nach RS-Informationen kurz bevor, zuvor berichteten bereits WAZ und Bild darüber.

Ernst steht beim VfL zwar bis 2023 unter Vertrag, sieht beim Revierklub aber keine realistische Chance auf Spielpraxis. Neben der klaren Nummer eins Manuel Riemann und Ersatzmann Michael Esser steht mit Paul Grave ein weiterer Nachwuchskeeper unter Vertrag - damit läge Ernst nur auf Position vier in der VfL-Torhüterhierarchie.

Aus diesem Grund hat sich der gebürtige Stuttgarter für den Wechsel nach Berlin entschieden. Dort ist er als Teil des Profikaders eingeplant und soll in der Regionalliga-Reserve Einsatzzeiten sammeln - ein Modell, das ihm die Bochumer ohne eigene U23-Mannschaft nicht bieten können. Laut WAZ erhält der VfL eine sechsstellige Ablösesumme für Ernst, die durch Erfolgsboni weiter steigen könnte. Zudem kassieren die Bochumer eine Ausbildungsentschädigung.

Tjark Ernst spielt seit 2011 in der Jugend des VfL Bochum

Ernst gilt als einer der talentiertesten Torhüter seines Jahrgangs. Der Sohn des früheren VfL-Keepers Thomas Ernst gehört zum Kreis der deutschen U19-Nationalmannschaft und führte die DFB-Junioren jüngst sogar als Kapitän aufs Feld. Er war 2011 an die Castroper Straße gewechselt und hatte seither alle Nachwuchsteams durchlaufen. In der vergangenen Saison war er der Stammkeeper der U19 in der Bundesliga West. Auch dank seiner Leistungen stellte die A-Jugend die zweitbeste Defensive der Liga mit nur neun Gegentoren in 16 Partien.

VfL Bochum U19 - der Kader für 2022/23 Tor: Finn Kotyrba, Hugo Rölleke, Ricardo Fischbach Abwehr: Mohammed Tolba, Ismail Bah, David Hartmann, Niko Božičković, Yusuf Oguz, Luca Fava, Luca Bernsdorf, Marlon Schmitz Mittelfeld: Nico Böll, Jean-Philippe Njike Nana, Mats Pannewig, Lennart Koerdt, Luca Erdelkamp, Artur Golubytskyi, Suat Fajic Angriff: Adam Tolba, Leon Tasov, Tunahan Yardimci, Jayden Peters, Divine Boafo, Mohammad Mahmoud, Florian Berisha, Josue Santo

Inzwischen ist auch klar, mit welchem Aufgebot die Bochumer U19 in die kommende Saison gehen werden. Zwölf bisherige Jungjahrgänge bleiben, dazu kommen zwölf Aufrücker aus der U17. Mit Suat Fajic (Preußen Münster) und Niko Bozickovic (Hamburger SV) stoßen zwei externe Zugänge zum Team von Cheftrainer Heiko Butscher.

23 Feldspieler und drei Torhüter bilden somit den Kader der Bochumer. "Von allen sind wir überzeugt, dass sie sich bei uns sportlich sowie in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln werden", wird Butscher auf der Vereinshomepage zitiert. "Wir setzen bereits sehr früh auf Kontinuität und versuchen, so viele Spieler wie möglich aus den eigenen Reihen mit in die U19 zu nehmen. Dadurch bekommen sie genügend Zeit, sich auf hohem Niveau zu präsentieren. Mit nur zwei externen Neuzugängen wird unser Weg auch in der kommenden Saison nachhaltig unterstützt."