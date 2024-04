Gute Nachrichten für den SC Preußen Münster: Mit Yassine Bouchama hat ein Leistungsträger an der Hammer Straße verlängert.

Yassine Bouchama wird auch in der kommenden Saison für den SC Preußen Münster auflaufen. Das gab der SCP am Freitag, 26. April, bekannt. Der gebürtige Essener steht seit Sommer 2022 bei den Adlerträgern unter Vertrag. Über die Dauer des neuen Vertrags verriet Preußen nichts.

"Für mich war von Beginn an klar, dass Preußen mein erster Ansprechpartner ist und ich hierbleibe, wenn wir uns einigen. Ich fühle mich hier in Münster einfach total wohl. Preußen ist ein familiärer Verein, der Club und die Fans stehen immer hinter uns. Das ist mir das Wichtigste. Umso mehr freue ich mich darauf, auch in Zukunft hier zu spielen. In diesem Team steckt auf jeden Fall noch viel mehr und wir sind bereit, das alles zu zeigen", sagte Bouchama.

Möglicherweise zeigen die Preußen das noch im Saisonendspurt - und machen die zweite Liga klar. Aktuell steht Münster auf Platz drei, der den Aufsteiger zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde.

So oder so wird Bouchama an Bord sein. "Das war wirklich ein harter Weg bis hierher. Ich habe mit 22 noch in der Landesliga gespielt, da haben mir die wenigsten das zugetraut. Ich habe aber immer an mich selbst geglaubt und bin umso stolzer, jetzt im Profifußball angekommen zu sein."

Bouchama, der nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlief, spielte 2016 noch in der U19 des FC Kray. Über die Landesliga mit Kray ging es für ihn weiter zum SV Straelen, Phönix Lübeck, VfB Homberg und schließlich im Sommer 2022 nach Münster.

Mittlerweile - 44 Oberliga-Begegnungen (10 Tore, 13 Vorlagen), 80 Regionalligaspiele (10 Treffer, 20 Assists) sowie 29 Drittliga-Partien (vier Buden, drei Vorlagen) - ist Bouchama ein gereifter Seniorenspieler. Er arbeitete sich von der Landesliga in die 3. Liga hoch.

Das weiß auch Peter Niemeyer, Geschäftsführer des SC Preußen Münster, zu schätzen: "Yassine Bouchama hat nicht den modernen Ausbildungsweg in Nachwuchsleistungszentren absolviert und trägt noch den Straßenfußballer in sich. Das sieht man zum einen an seiner Spielweise auf dem Platz, aber auch an der Art, wie er die Herausforderung, immer wieder eine Liga höher zu spielen, angenommen und sich selbst auf ein höheres Niveau gehievt hat. Das hat er auch in der Zeit bei uns geschafft und ist dadurch zu einem wichtigen Faktor im Team gereift."

Und weiter: "Dazu findet man Straßenfußballer wie ihn, die einfach Spaß am Zocken haben, nicht mehr so häufig. Umso mehr freuen wir uns, auch die nächsten Schritte mit ihm gemeinsam weiterzugehen."

Für Preußen Münster erzielte Bouchama in bisher 67 Spielen elf Tore und gab zehn Vorlagen. Nach RS-Informationen waren auch die Liga-Konkurrenten RWE und Viktoria an einer Verpflichtung interessiert.