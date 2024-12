Der VfL Bochum II hat am letzten Spieltag vor der Winterpause ein dickes Ausrufezeichen gesetzt: Mit 4:1 (1:0) siegte die VfL-Reserve im Topspiel gegen den ASC Dortmund.

Der letzte Spieltag in der Oberliga Westfalen vor der Winterpause hatte am Samstag (14. Dezember) noch einen absoluten Kracher parat. Der Spitzenreiter VfL Bochum II empfing den Tabellenzweiten ASC 09 Dortmund - und siegte mit 4:1 (1:0).

Sieben Punkte trennten die beiden Teams vor dem Gipfeltreffen, nun sind es satte zehn. Nach einem Ballverlust von Dennis Grote gab es die erste richtig gute Gelegenheit zum Kontern für den ASC, Elias Opoku zog Richtung Tor, fand jedoch keinen Abnehmer im Zentrum (31.).

Das Team von Marco Stiepermann wirkte zu Beginn etwas stärker. Lars Warschewski zwang Bochums Schlussmann Hugo Rölleke mit einem direkten Freistoß zu einer Parade (36.). Doch kurz vor dem Pausenpfiff schlug die U21 des VfL eiskalt zu: Die Gastgeber setzten sich über die rechte Seite durch und zogen in den Sechzehner. Im Rückraum setzte sich Torjäger Semin Kojic ab und schob aus etwa sechs Metern ein zur 1:0-Führung (44.).

Die Dortmunder kamen mit viel Wut im Bauch aus der Pause und setzten den Tabellenführer mit frühem Pressing immer wieder unter Druck. So wie in der 70. Minute, als Lars Holtkamp nach einem Ballverlust im Aufbauspiel im eigenen Sechzehner zu spät kam. Florian Rausch verwandelte den fälligen Strafstoß (70.).

Aber die Bochumer stellten postwendend den alten Abstand wieder her: Nach einer Ecke fiel die Kugel unglücklich auf den Fuß des ASC-Verteidigers Jan Stuhldreier und kullerte ins eigene Tor zum 2:1 (71.). Fünf Minuten später legte der VfL nach, Lennart Koerdt kam im Rückraum an den Ball und traf flach ins linke Eck zur Vorentscheidung (76.). Joker Divine Boafu setzte in der 89. Spielminute den Schlusspunkt und schraubte das Ergebnis in die Höhe.

SpVgg Vreden dreht Spiel gegen Preußen Münster II

Ebenfalls über drei Punkte zum Jahresabschluss durfte sich die SpVgg Vreden freuen. Mit 3:2 (0:1) gewann Vreden bei der zweiten Mannschaft von Preußen Münster. Und das, obwohl die Gäste gleich zweimal zurücklagen.

Zunächst brachte nämlich Luca Steinfeldt mit seinem 16. Saisontreffer die Adlerträger in Front (33.). Kevin Meise glich nach etwas mehr als einer Stunde aus (63.), aber Bennet Eickhoff stellte nur zwei Zeigerumdrehungen später den alten Abstand wieder her (65.). Doch per Doppelschlag drehte die Spielvereinigung die Partie komplett zu ihren Gunsten. Erst fiel durch ein Eigentor der Ausgleich (69.), kurz darauf schoss Meise den Siegtreffer (71.).