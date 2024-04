Zweitligist Holstein Kiel ist Tabellenführer. Die Defensive ist das Faustpfand des Spitzenreiters. Ein wichtiger Teil davon ist Torwart Timon Weiner.

Holstein Kiel marschiert in der 2. Bundesliga von Sieg zu Sieg. Durch sechs Dreier in Folge eroberte der Zweitligist die Tabellenspitze und steht unmittelbar vor dem historischen Aufstieg in die Bundesliga. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf bereits sechs Punkte. Die Kieler bestechen durch einen starken Teamgeist sowie eine disziplinierte und zielstrebige Spielweise.

Einer der Garanten für den Erfolgslauf der "Störche" ist Torwart Timon Weiner. Seit dem vierten Spieltag, einem 2:0-Auswärtssieg auf Schalke, ist Weiner die Nummer eins bei Kiel. Der gebürtige Essener verdrängte Thomas Dähne aus dem Tor des Tabellendritten. Mit 13 weißen Westen in 27 Zweitliga-Partien blieb der 25-Jährige im Liga-Vergleich am häufigsten ohne Gegentor (Quote: 48,1 Prozent).

Besonders beeindruckend: Zuletzt hielt Weiner sechsmal in Folge seinen Kasten sauber. Das letzte Gegentor kassierte er am 1. März beim 2:2-Remis bei Hertha BSC in der 45. Minute durch Haris Tabakovic. Seitdem konnte Weiner 585 Minuten in Folge nicht überwunden werden. Aktuell ist er sogar auf Rekordkurs. Noch hält Arminia Bielefeld die Bestmarke für die meisten aufeinanderfolgenden zu-Null-Spiele in der 2. Liga: In der Saison 2009/10 gelang dieses Kunststück achtmal in Serie.

Zwei Spiele gegen Kellerkinder fehlen zum Rekord

Um diesen Rekord einzustellen, müsste Weiner noch gegen den 1. FC Kaiserslautern (27. April) und beim SV Wehen Wiesbaden (05. Mai) ohne Gegentor bleiben. Danach folgen die Spiele gegen Fortuna Düsseldorf und bei Hannover 96. Weiner hofft, dass die Serie weitergeht. Im Sky-Interview betont er:

"So eine Serie habe ich noch nicht erlebt, es ist ja auch meine erste Profisaison. Natürlich freut es mich extrem. Es hat auf jeden Fall mit unserer geschlossenen Defensivleistung zu tun. Das fängt schon vorne beim Stürmer an. Brutales Kompliment an die ganze Mannschaft. Es ist nicht normal, wie wir uns in die Bälle reinschmeißen. Wenn man zu Null spielt, braucht man immer nur ein Tor, um zu gewinnen."

In der Jugend spielte Timon Weiner erst bei Rot-Weiss Essen (2008-10), später dann beim MSV Duisburg (2010-13) und FC Schalke 04 (2013-18). Die längste und erfolgreichste Zeit hatte der Essener Junge auf Schalke. Dort entwickelte er sich zum Junioren-Nationalspieler und gewann mit der U19 die Westdeutsche Meisterschaft. Einen Profivertrag erhielt der 1,91-Meter-Mann in Gelsenkirchen aber nicht.