Bonner SC: Umbruch nach Abstieg läuft, Mittelfeldmann nimmt Bundesliga-Job an

Der Bonner SC plant nach dem Abstieg in die Oberliga den Kader für die neue Saison. Nun wurden erste Entscheidungen getroffen. Ein Mittelfeldspieler hört auf.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West laufen beim Bonner SC die Planungen für die kommende Saison. Die Verlängerung von Jonas Berg war bereits letzte Woche in trockenen Tüchern, nun haben die Rheinlöwen die nächsten personellen Entscheidungen mitgeteilt.

Samir Malaab war der erste Neuzugang, den der BSC auf seiner Facebookseite vorstellen konnte. Der 23-jährige gebürtige Marokkaner kommt für zwei Jahre aus der Bezirksliga, wo er für den SSV Bornheim in bisher 28 Spielen starke 29 Treffer erzielte. Der Offensivspieler war bereits in der Bonner Jugend aktiv.

Tim Schirmer wechselt aus der U19-Bundesliga-Mannschaft von Viktoria Köln, für die er auch Kurzeinsätze in der 3. Liga sammeln konnte, in die ehemalige Bundeshauptstadt. Sportdirektor Daniel Zillken gab bei der Vorstellung des jungen Linksaußen Einblicke in die weitere Bonner Transferpolitik: „Aktuell führen wir sehr viele Gespräche und sind froh, mit Tim einen weiteren jungen Spieler aus Bonn an den BSC gebunden zu haben. Wir werden für die kommende Saison eine junge und hungrige Mannschaft zusammenstellen, gepaart mit genügend Erfahrung.“

Fillinger wird Scout in Wolfsburg

Serhat-Semih Güler hingegen wird den Gang in die Oberliga nicht mit antreten. „Wir haben versucht Semih in Bonn zu halten und den auslaufenden Vertrag zu verlängern. Mit dem Wechsel zum WSV kann er den nächsten Schritt machen. Wir möchten uns bei Semih bedanken, er hat bis zum letzten Spieltag vollen Einsatz gezeigt. Wir wünschen ihm beim Wuppertaler SV alles Gute", zitiert der Verein Zillken.

Auch für Kris Fillinger ist die Zeit bei den Rheinlöwen abgelaufen. Nach sechs Jahren verlässt der 29-Jährige den BSC, mit dem er 2017 als FVM-Pokalsieger am DFB-Pokal teilnahm. Im Spiel bei Rot-Weiss Essen zog Fillinger sich einen Kreuzbandriss zu, der seine Saison beendete. Nun wechselt er ins Scouting und wird sich dem VfL Wolfsburg anschließen. „Nach sechs tollen und ereignisreichen Jahren beim BSC ist es für mich aufgrund meiner Verletzung Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen und dem aktiven Fußball vorübergehend den Rücken zu kehren. Ich möchte mich hiermit aufrichtig bei allen Fans, Unterstützern und Vereinsverantwortlichen für das vertrauensvolle Miteinander und den unermüdlichen Support bedanken“, verabschiedete sich Fillinger emotional via Facebook.