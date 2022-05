Neuer Torwart - ETB bedient sich bei einem Liga-Konkurrenten

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen neuen Torhüter für die kommende Saison verpflichtet. Er kommt von einem Ligakonkurrenten.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat den nächsten Zugang für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein präsentiert. Mit Alexander Golz wechselt ein neuer Torhüter an den Uhlenkrug. Er kommt vom Ligakonkurrenten SF Niederwenigern und ist beim ETB kein Unbekannter: Golz spielte früher im Nachwuchs war Vereinsangaben zufolge sogar Mitglied im Fanklub der Schwarz-Weißen.

Seit 2017 spielt der 26-Jährige in Niederwenigern. In der laufenden Saison stand er in 20 Oberliga-Partien für die Sportfreunde im Kasten. FC Kray und ESC Rellinghausen lauten seine vorigen Stationen im Seniorenfußball. Golz kommt insgesamt auf 40 Einsätze in der fünften Liga.

"Der ETB ist immer noch eine Herzensangelegenheit für mich, denn ich hatte eine sehr intensive Zeit dort. Ich habe in der Jugend gespielt und auch in anderen Bereichen sehr viel für den Verein gemacht", erklärte der Torhüter. "Diese alte Verbundenheit ist natürlich nie abgerissen. Hinzu kommt auch die Nähe, denn ich wohne in Rüttenscheid und brauche demnächst keine fünf Minuten mehr um zum Training zu kommen."





Sportlich sei der Wechsel zum ETB für ihn gleichbedeutend mit den nächsten Schritt. "Ich hatte eine wunderbare Zeit in Niederwenigern, aber am Uhlenkrug ist es sportlich eine andere Herausforderung, die ich jetzt mit 26 Jahren noch mal angehen möchte. Es wird nächste Saison ein schwieriger Konkurrenzkampf werden, dem ich mich aber stelle. Am Ende möchte ich natürlich im Tor stehen und der Mannschaft weiterhelfen." Aktuell stehen mit Stammkeeper Stefan Jaschin, Jakob Zec und Niklas Lübcke drei Torhüter bei den Schwarz-Weißen unter Vertrag.

Golz sei in Niederwenigern zu einem "guten Torhüter gereift und konnte dort viel Oberliga-Erfahrung sammeln", betonte Essens Sportlicher Leiter Luca Ducree. "Wir freuen uns auf einen sehr extrovertierten Typen und wir sind sicher, dass er unsere Mannschaft mit seiner Art und Weise bereichern kann." Seine Extrovertiertheit zeigte Golz auch schon zahlreichen Fernseh-Zuschauern. Er nahm in der Vergangenheit an Reality-TV-Shows wie "Bachelorette" oder "Are Yout The One?" teil.