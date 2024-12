Der FC Bayern München kann auch in der Liga noch verlieren - und das völlig verdient. Das sagen Spieler und Verantwortliche zur 1:2-Pleite bei, 1. FSV Mainz 05.

Langsam entdecken die Mainzer ihre Heimstärke wieder. Zu beobachten bereist beim 2:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor zwei Wochen, musste jetzt der deutsche Rekordmeister dran glauben.

Der FC Bayern München reiste mit englischen Wochen auf dem Buckel und großen Verletzungssorgen nach Rheinhessen und fanden dort giftige Gastgeber vor. "Mainz hat ein gutes Spiel gemacht und war mit diesen schnellen Umschaltmomenten erfolgreich. Sie haben uns ihr Spiel aufgedrückt und es ist im Dezember auch nicht immer ganz so einfach sich aus dem Pressing heraus zu kombinieren. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber am Ende geht es darum, Tore zu erzielen und gegen so tiefstehende Mainzer wird es schwer, viele Großchancen vor dem gegnerischen Kasten zu kreieren", sagte Thomas Müller, der im Sturmzentrum Harry Kane ersetzen sollte.

So richtig ist ihm das nicht gelungen. Überhaupt waren die Bayern ungewohnt blass. "Wir haben verloren. Es war kein einfaches Spiel in Mainz und wir haben auch individuell und kollektiv nicht unsere beste Leistung gezeigt. Wir haben zwar gekämpft, aber wir waren nicht auf dem Niveau wie sonst", sagte Bayern-Coach Vincent Kompany.

Ausreden wollte aber niemand suchen. "Ich weiß es nicht. Normal haben wir die Stärke darin, die zweiten Bälle festzumachen und das hat heute teilweise gefehlt. Aber ich will auch keine Ausreden finden", sagte Kompany, angesprochen darauf, ob die Mannschaft nach den jüngsten Strapazen müde sein könnte.

Auf der Gegenseite herrschte naturgemäß großer Jubel. "Das ist ein besseres Gefühl als die Niederlage im Pokal, aber wir hatten einen guten Tag. Wir waren sehr gut eingestellt und waren von der ersten Sekunde im Spiel. Wir waren mutig, haben früh gepresst und das ist in Spielen gegen den FC Bayern München wichtig", sagte Mainz-Trainer Bo Henriksen.

Damit haben die Mainzer den Titelkampf wieder etwas spannender gemacht. Bayer 04 Leverkusen ist bis auf vier Punkte an den Rekordmeister herangerückt, Eintracht Frankfurt könnte sogar noch bis auf drei Zähler herankommen. Mainz selbst geht als Tabellensechster in die Sonntagsspiele.