Alemannia Aachen ist am Sonntagabend (15. Dezember, 19.30 Uhr) zum Abschluss des 18. Drittliga-Spieltags zu Gast beim 1. FC Saarbrücken - und muss einige Ausfälle kompensieren.

Im Mittelrheinpokal-Achtelfinale am Mittwochabend kam Drittligist Alemannia Aachen gegen Bezirksligist TV Hoffnungsthal mit einem blauen Auge davon und setzte sich nach Verlängerung durch. Nun ist die Alemannia am Sonntagabend (15. Dezember, 19.30 Uhr) in der Liga beim 1. FC Saarbrücken gefordert.

Bis zur 88. Minute lag Aachen im Pokal gegen den Bezirksligisten zurück und machte erst in der Verlängerung den 4:1-Sieg klar. Dementsprechend stand in den Tagen danach die Aufarbeitung der Partie im Vordergrund und Aachens Trainer Heiner Backhaus legte "den Finger in die Wunde", wie er auf der Pressekonferenz vor dem Saarbrücken-Spiel verriet.

Der Fokus ist nun auf Sonntag gerichtet, wenn der Tabellenelfte zu Gast ist im Ludwigspark. Mindestens 1300 Aachen-Fans werden vor Ort sein. "Wir sind eine Runde weiter. Ob wir da jetzt mit 4:1 nach Verlängerung oder in der regulären Spielzeit gewonnen haben, da fragt keiner mehr nach. Jetzt ist das Spiel aber auch abgehakt für uns."

Die Saarländer, die auf Tabellenplatz drei liegen, mischen in dieser Spielzeit mit im Kampf um den Aufstieg. Backhaus ist voller Vorfreude, sich mit dem Spitzenteam messen zu können und erwartet dementsprechend eine Reaktion seines Teams: "Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wo meine Mannschaft steht." Verstecken braucht sich die Alemannia definitiv nicht, denn nur eines der letzten elf Spiele in der Liga ging verloren. "Wir wissen, dass wir dort etwas mitnehmen können, wenn wir am Limit sind. Wir fahren dahin als Alemannia Aachen mit einer breiten Brust", kündigte Backhaus an.

Der 42-Jährige ergänzte: "Wir werden gegen einen Gegner spielen, der brutal gut ist, was die Effizienz angeht, was die Erfahrung angeht. Die wissen genau, was man tun muss, um Spiele zu gewinnen. Sie haben seit September nicht mehr verloren. Das sind die Momente, die allen Spaß machen."

Auf Dustin Willms, Aldin Dervisevic, Sascha Marquet, Ayman Aourir und Faton Ademi (alle krank) muss Backhaus gegen den FCS verzichten. Auch Lamar Yarbrough (ebenfalls krank), Gianluca Gaudino (Wadenprobleme), Kapitän Mika Hanraths (Adduktorenprobleme) und Leandro Putaro (muskuläre Probleme) sind fraglich. Zumindest der Spielführer sollte aber bis Sonntag fit werden. Dennoch hat der Aachen-Trainer insgesamt eine ganze Reihe an Ausfällen zu beklagen.