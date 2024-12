Im dritten Auswärtsspiel innerhalb von acht Tagen ist ein Kraftverlust bei Hertha nichts zu sehen. Doch die Annäherung an die Tabellenspitze gelingt erneut nicht.

Die Chance war wieder da - doch Hertha BSC verpasst erneut die Gelegenheit, sich den Aufstiegsplätzen in der 2. Fußball-Liga zu nähern. Trotz einer frühen Führung durch Ibrahim Maza (5. Minute) verlor die Mannschaft von Hertha-Trainer Cristian Fiél bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (1:1).

Vor 12.125 im Sportpark Ronhof avancierte Noel Futkeu - einst für Rot-Weiss Essen und Schwarz-Weiß Essen aktiv - mit seinem Doppelpack in der 38. und 55. Minute zum Matchwinner für die zuvor in fünf Spielen sieglosen Franken. „Die Liga ist so verrückt, da brauchen wir nicht auf die Tabelle zu schauen, die sich jede Woche ändert. Wir müssen Spiele gewinnen“, sagte Hertha-Kapitän Toni Leistner.

Fiél hatte die Mannschaft im dritten Auswärtsspiel der vergangenen acht Tage auf drei Positionen verändert. Diego Demme spielte für den verletzten Kevin Sessa von Beginn an, Luca Schuler und Jon Dagur Thorsteinsson bildeten anstatt Florian Niederlechner und Derry Scherhant die vorderste Linie.

Hertha merkte man zu Spielbeginn den Rückreisestress nach dem verlorenen Pokalspiel beim 1. FC Köln nicht an. Obwohl der Charterflieger in Berlin nicht mehr landen durfte und die Mannschaft dann die Nacht zu Donnerstag im Bus von Hannover in die Hauptstadt verbrachte, legte Berlin furios los. Maza schloss eine schöne Kombination zu seinem fünften Saisontreffer ab.

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Karlsruher SC mit 3:1 besiegt und Hannover 96 siegte nach einem 1:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen den SSV Ulm 1846.

Doch wie so häufig beschlich die Berliner anschließend eine gewisse Lethargie, sodass die Gastgeber immer stärker wurden. Nach vielen ausgelassenen Möglichkeiten belohnte sich Fürth mit dem Ausgleich durch Futkeus Treffer per Hinterkopf.

Der am Freitag 22 Jahre alt gewordene Deutsch-Kameruner drehte nach der Pause das Spiel, nachdem er in Mittelstürmermanier den Ball unter die Latte gezimmert hatte. „Nach der Führung müssen wir das Spiel in Gier umwandeln, um das zweite oder dritte Tor zu machen. Das müssen wir analysieren und die Intensität hochhalten“, sagte der eingewechselte Fabian Reese.

Die Statistik zum Spiel

Fürth: Noll - Dietz, Jung, Itter - Meyerhöfer (90. Asta), Banse (67. Müller), Green, Gießelmann (90. Münz) - Massimo (65. Srbeny), Hrgota - Futkeu (79. Michalski)

Berlin: Ernst - Kenny, Leistner, Dardai, Zeefuik - Klemens, Demme (61. Reese) - Cuisance, Maza (81. Prevljak), Thorsteinsson (46. Scherhant) - Schuler (46. Niederlechner)

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang)

Tore: 0:1 Maza (5.), 1:1 Futkeu (38.), 2:1 Futkeu (55.)

Gelbe Karten: Jung, Noll - Cuisance (2), Dardai (2), Ernst

Gelb-Rote Karte: Dietz wegen wiederholten Foulspiels (77.)

Zuschauer: 12.125