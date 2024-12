Der VfL Bochum hat ein 1:1 gegen Union Berlin geholt - Stand jetzt. Geht es nach Sky-Experte Dietmar Hamann, bleibt es dabei nicht.

Beim 1:1 (1:1) von Schlusslicht VfL Bochum beim 1. FC Union Berlin kam es kurz vor Ende zu einem Eklat und einer längeren Unterbrechung. Bochum-Torwart Patrick Drewes war von einem Gegenstand aus dem Union-Block getroffen worden. Drewes musste gestützt vom Feld gebracht werden. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Martin Petersen unterbrochen, beide Mannschaften verließen den Platz.

Der VfL Bochum werde Einspruch einlegen, das bestätigten die Verantwortlichen des VfL und auch die des 1. FC Union nach Abpfiff. Geschäftsführer Horst Heldt sagte: "Respekt an alle Sportler. Der Justiziar hat den Bochumer wohl geraten nicht weiterzuspielen. Wir konnten dann Dieter Hecking davon überzeugen, dass das Weiterspielen sportlich sinnvoll ist und nun wird der VfL Einspruch einlegen und dann wird man sehen, wie das Spiel gewertet wird."

Auch bei "Sky" gab es Klartext - und zwar von Experte Dietmar "Didi" Hamann: "Am grünen Tisch wären das klare drei Punkte für den VfL Bochum. Das Feuerzeug zu werfen, geht gar nicht. Es ist unsäglich, dass es zu einem solchen Wurf kommt. Da wird Union Berlin eine gehörige Strafe bekommen und das auch zurecht. Dennoch muss man auch sagen, dass der Schiedsrichter die Lage danach wunderbar geregelt hat."

Der wiederum war Martin Petersen. Er schilderte seine Sicht der Dinge wie folgt: "Also erst einmal lag der Torwart auf dem Boden. Er hat möglicherweise einen Gegenstand an den Kopf bekommen und dann war erst einmal die Frage, was passiert ist. Ich habe dann erst einmal die Ärzte auf das Feld geholt. Nach kurzer Zeit habe ich dann entschieden, die Mannschaften in die Kabine zu schicken und wir haben uns besprochen."

Es wäre ein kurioser, unwürdiger erster Saisonsieg für den VfL Bochum, die dann punktetechnisch mit dem Tabellen-Siebzehnten Holstein Kiel gleichzögen. Die Störche haben zeitgleich mit 1:4 bei Borussia Mönchengladbach verloren.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz 16 beträgt weitere fünf Punkte, wobei der 1. FC Heidenheim noch sein Sonntagsspiel gegen den VfB Stuttgart in der Hinterhand hat.