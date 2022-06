Regionalliga: 16 Tore, 12 Vorlagen! Ex-RWE-Stürmer verlässt Cottbus

Nach nur einem Jahr bricht Maximilian Pronichev seine Zelte beim FC Energie Cottbus wieder ab. Der 16-Tore-Mann der Lausitzer befindet sich auf Vereinssuche.

Im vergangenen Sommer wechselte Maximilian Pronichev von Rot-Weiss Essen zum FC Energie Cottbus. Der 24-jährige Offensivspieler wollte das, was er mit RWE verpasste mit Cottbus realisieren: den Aufstieg in die 3. Liga. Doch der Plan ging daneben. Essen stieg in der Saison 2021/2022 in die 3. Liga auf und Cottbus musste dem BFC Dynamo in der Liga Platz eins abgeben. Dynamo sollte in der Relegation gegen Oldenburg scheitern, so dass der Nordost-Meister letztendlich nicht aufstieg.

Ob Pronichev in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen wird, ist offen. Zumindest hat der ehemalige RWE-Stürmer, der in 39 Einsätzen für Cottbus 16 Tore erzielte und zwölf weitere Treffer vorbereitete, seinen Abschied aus der Lausitz verkündet.

Maximilian Pronichev - in Zahlen: FC Energie Cottbus - 39 Spiele, 16 Tore, 12 Vorlagen Hertha BSC II - 32 Spiele, 22 Tore, 4 Vorlagen Zenit St. Petersburg II - 20 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage Rot-Weiss Essen - 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen Hallescher FC - 10 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

Auf seinem Instagram-Account verabschiedete sich Pronichev mit Bildern und folgenden Worten aus Cottbus: "Liebe Energie-Familie, ich wollte euch mitteilen, dass ich nächste Saison nicht mehr für Energie Cottbus auflaufen werde. Ich wollte mich bei euch, dem Trainerteam, meinen Mannschaftskollegen, dem Präsidium, meinen Freunden und allen voran bei den Fans bedanken die an mich über die ganze Zeit im Verein geglaubt und unterstützt haben. Wir haben eine sehr starke Saison gespielt mit sehr vielen positiven Momenten. Ich war glücklich ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Für die Zukunft wünsche ich euch alles gute und einen baldigen Aufstieg in die 3. Liga. Bleibt gesund. Euer Proni." Viele Energiefans wünschen ihm in den Kommentaren viel Glück und bedauern seinen Abgang.

Wohin Pronichevs Weg führen wird, ist offen. Dass an dem gebürtigen Russen, der einst auch in der U19 des FC Schalke 04 spielte, einige Top-Regionalligisten und auch Drittliga-Vertreter dran sind, hatte RevierSport schon vor einigen Wochen berichtet.