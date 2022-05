Im Nordosten: 16 Tore, 12 Assists! Ex-RWE-Stürmer spielt starke Saison

In den Regionalligen sind die Spielzeiten beendet. In der Nordost-Staffel sorgte auch ein ehemaliger RWE-Stürmer für Furore. 16 Tore und 12 Vorlagen sind eine starke Bilanz.

18 Spiele, sechs Tore, vier Vorlagen: Mit dieser Bilanz verließ Maximilian Pronichev Rot-Weiss Essen im Sommer 2021. Der Stürmer schloss sich Nordost-Topteam FC Energie Cottbus an.

In der Lausitz wurde der gebürtige Russe glücklich. Denn er spielte eine wirklich starke Saison im Energie-Trikot. Pronichev absolvierte insgesamt 39 Pflichtspiele für die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz. Die Bilanz des ehemaligen RWE-Stürmers kann sich sehen lassen: 16 Tore und zwölf Vorlagen! Gleich viermal (gegen Fürstenwalde, Eilenburg, Lok Leipzig und Lichtenberg) gelang Pronichev ein Doppelpack.

Maximilian Pronichev - in Zahlen: FC Energie Cottbus - 39 Spiele, 16 Tore, 12 Vorlagen Hertha BSC II - 32 Spiele, 22 Tore, 4 Vorlagen Zenit St. Petersburg II - 20 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage Rot-Weiss Essen - 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen Hallescher FC - 10 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

Während Cottbus in der Regionalliga Nordost auf einem enttäuschenden Platz drei landete und am Ende acht Punkte Rückstand auf Meister BFC Dynamo hatte, konnte der FC Energie immerhin den Lausitz-Pokal gewinnen und sich für die DFB-Pokal-Hauptrunde qualifizieren.

Ob Pronichev dann dabei sein wird und in eine weitere Saison mit Cottbus gehen wird, steht noch nicht fest. Der Vertrag des 24-jährigen Angreifers läuft am 30. Juni 2022 aus. Nach RevierSport-Informationen haben auch schon einige Drittligisten ihre Fühler nach dem ehemaligen U19-Spieler des FC Schalke 04 ausgestreckt. Kein Wunder bei der Bilanz von 16 Toren und zwölf Vorlagen in 39 Begegnungen.