3. Liga: Zweitliga-Absteiger holt Abwehrchef aus der Regionalliga

Zweitliga-Absteiger und Drittliga-Neuling FC Ingolstadt hat einen Abwehrspieler aus der Regionalliga verpflichtet.

Verstärkung für die Abwehrzentrale: Der FC Ingolstadt sicherte sich die Dienste von Calvin Brackelmann. Der 22-Jährige Innenverteidiger stand zuletzt beim Nord-Regionalligisten VfB Lübeck unter Vertrag.

"Wir freuen uns, mit Calvin Brackelmann einen weiteren talentierten und temporeichen Spieler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Mit seiner Statur, seiner Geschwindigkeit und seinem starken linken Fuß hat er ein sehr spannendes und gefragtes Profil", sagt FCI-Sportdirektor Malte Metzelder auf der Ingolstädter Homepage. Metzelder fügt hinzu: "Calvin ist technisch gut ausgebildet, fühlt sich auf der Innenverteidigerposition zu Hause, besitzt aber ebenfalls die Fähigkeiten auf der linken Außenverteidigerposition eingesetzt zu werden. Seine Verpflichtung bietet uns neue Möglichkeiten in der Abwehr."

Calvin Brackelmann: "Ich bin überglücklich und freue mich auf die gemeinsame Zeit beim FC Ingolstadt 04. Genauso wie den Verein konnte ich bereits die Stadt ein wenig kennenlernen. Mein Ziel ist es, mich sowohl sportlich als auch privat schnellstmöglich zu integrieren und gemeinsam mit dem FCI erfolgreich zu sein."

Der 1,96 m große Defensivakteur durchlief die Nachwuchsleistungszentren des Hamburger SV und des FC Hansa Rostock. In dieser Zeit reifte er zum Junioren-Nationalspieler heran und absolvierte insgesamt neun Partien im Trikot der deutschen U18 sowie U19.

Bisherige Zugänge: Marius Funk (Greuther Fürth) David Kopacz (Würzburger Kickers) Calvin Brackelmann (VfB Lübeck) Jalen Hawkins (1. FC Saarbrücken, war ausgeliehen) Justin Butler (Waldhof Mannheim, war ausgeliehen)

Der Verteidiger wechselte im Januar 2017 – im A-Jugendbereich – zum 1. FC Köln und schaffte bei den Geißböcken den Sprung in die zweite Mannschaft. Von dort zog es ihn im Winter 2020 zur Reserve des FC Schalke 04, ein Jahr später zum SV Rödinghausen. Nach vier Jahren in der Regionalliga West schloss sich Calvin Brackelmann im Juli 2021 dem Drittliga-Absteiger VfB Lübeck an. Für die Grün-Weißen stand er in 33 Spielen auf dem Platz, kam dreimal zum Torerfolg und bereitete drei Treffer vor. Nun geht es für ihn vom hohen Norden in den Süden.