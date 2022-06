Wuppertaler SV: 17 Assists! Der WSV verliert einen seiner besten Scorer

Der Wuppertaler SV muss in Zukunft auf einen seiner besten Scorer verzichten. Ihn zieht es in die Regionalliga Südwest.

Sieben Tore, zehn Vorlagen: Semir Saric gehörte neben Kevin Pires Rodrigues, Marco Königs und Roman Prokoph zu den - von den Zahlen her - besten Spielern des Wuppertaler SV in der Saison 2021/2022. In Zukunft wird er für die Kickers Offenbach auflaufen.

Das berichtet das Portal "op-online.de". "Das ist ein interessanter Spieler, mit dem wir uns intensiv befassen", wird Matthias Georg, der neue Geschäftsführer der Kickers, auf dem Portal zitiert. Laut "transfermarkt.de" ist der Wechsel bereits perfekt.

Der 24-jährige Saric insgesamt fünf Jahre beim Wuppertaler SV unter Vertrag - seine Bilanz: 131 Spiele, 21 Tore, 17 Vorlagen. "Wir haben Semir wirklich ein richtig gutes Angebot vorgelegt. Doch er lehnte ab. Das Argument: Er will in die 3. Liga. Offenbach spielt meines Wissens auch in der Regionalliga. Aber so ist das Geschäft. Sollte es so kommen, dann wünschen wir ihm alles Gute", erklärt WSV-Sportchef Stephan Küsters auf RevierSport-Nachfrage.

Saric wäre nach Dominik Bilogrevic (SC Paderborn, war ausgeliehen) und Kapitän Felix Backszat (Ziel unbekannt) erst der dritte Abgang der Wuppertaler. Derweil verpflichtete der WSV mit Tobias Peitz (SV Straelen), Lukas Demming (SC Wiedenbrück), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Serhat-Semih Güler (Bonner SC) und Franz Langhoff (Fortuna Düsseldorf II) sowie Joel Nickel und Giulio Multari (beide eigene U19) schon sieben Spieler. Aktuell schauen sich die Wuppertaler noch nach einem Backszat-Ersatz für das defensive Mittelfeld und einem Angreifer um. Und nun wird wohl auch ein Flügelflitzer für Saric noch gesucht.