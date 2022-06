Der FC Schalke 04 stellt sich für die Zukunft auf. Mit Sidi Sané erhält ein großes Talent aus der U19 einen Vertrag bis 2024.

Wie der FC Schalke 04 mitteilte, wird Sidi Sané dem Klub auch im Herrenbereich erhalten bleiben. Denn der 19 Jahre alte Bruder von Weltstar Leroy Sané hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Er soll zunächst für die zweite Mannschaft spielen, sich aber bei den Profis zeigen dürfen.

"Wir sind froh, dass er in der abgelaufenen Saison viele Spiele in der U19 unter Norbert Elgert bestreiten konnte. Nach einer guten Saison in der A-Jugend bekommt Sidi die Chance, mit den Profis in der Vorbereitung zu trainieren. Wir freuen uns, wenn junge Spieler aus der Knappenschmiede die Möglichkeit erhalten, sich bei der Ersten Mannschaft zu präsentieren", sagte Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede. "Sidi wird der Knappenschmiede insofern erhalten bleiben, da er Spielpraxis in der U23 sammeln wird."

Sané durfte schon in der Regionalliga West ran

Sané durfte zuletzt bereits unter Mike Büskens bei den Profis mittrainieren. "Sidi ist ein toller Junge, der sich trotz einiger Verletzungen in der Vergangenheit sehr gut entwickelt hat", lobte Schober den 1,87 Meter großen Flügelflitzer.

In der abgelaufenen Saison stand Sané in 16 A-Jugend-Bundesliga-West-Spielen auf dem Platz, wobei ihm sechs Tore und eine Vorlage gelangen. Außerdem kam er am 34. Spieltag der Regionalliga West für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Beim 4:3-Sieg gegen den Bonner SC spielte er durch. Wie wir nun wissen, wird es nicht der letzte Auftritt in der zweiten Mannschaft der Königsblauen gewesen sein.