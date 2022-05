KFC Uerdingen: Nächster Transfer fix - schon der elfte Zugang

Der KFC Uerdingen hat nach dem Abstieg in die Oberliga Niederrhein bereits den elften Neuzugang verkündet. Es ist ein Torwart-Talents eines Drittligisten.

Eng getaktet verkündet der KFC Uerdingen dieser Tage Neuverpflichtungen für die kommende Saison. Am Dienstag gab der Klub bereits den elften Zugang für den Neustart in der Oberliga Niederrhein bekannt. Es handelt sich um Mika Rudnick, ein 19 Jahre alter Nachwuchstorhüter, der von Viktoria Köln nach Krefeld wechselt.

Bei den Domstädtern gehörte Rudnick in der abgelaufenen Spielzeit zum Kader der U19. An der soliden Saison mit dem neunten Platz in der Abschlusstabelle hatte er auf dem Rasen allerdings eher geringen Anteil. Rudnick bestritt in der A-Junioren Bundesliga West nur drei von 17 möglichen Partien. Dazu kommen zwei Einsätze im Ligapokal.





Rudnick sei "ein sehr junges und vielversprechendes Talent auf der Torwartposition. Er hat sehr viel Potenzial", wird Uerdingens Vorstandsvorsitzender Damien Raths im Rahmen des Wechsels zitiert. Nach Angaben des KFC trainierte der Schlussmann zeitweise auch mit dem Drittliga-Kader der Viktoria.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West ist Rudnick bereits der elfte Neuzugang an der Grotenburg. Zwei Spieler haben den Verein bislang verlassen, weitere werden höchstwahrscheinlich folgen.

Die Transfers des KFC Uerdingen für die Saison 2022/23

Zugänge: Mika Rudnick (Viktoria Köln U19), Yaman Hasal (FC Remscheid), Younes Mouadden (1. FC Kleve), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Babacar M'Bengue, Pascale Talarski (beide VfB Homberg), Maximilian Funk, Verdran Beric, Robin Udegbe (beide SV Straelen), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Maik Odenthal (Rot-Weiß Oberhausen)

Abgänge: Marco Cirillo (SV Straelen), Justin Ospelt (FC Vaduz)