Kaum hat die Mannschaft des KFC Uerdingen ihre Gehälter erhalten, liefert sie wieder ab und übernahm nun wieder den begehrten Aufstiegsplatz.

1:0 gegen Adler Union Frintrop und nun ein 2:0 gegen den Mülheimer FC 97. Die Mannschaft des KFC Uerdingen hatte vor dem Spiel gegen Frintrop ihre Gehaltszahlungen endlich erhalten. Wie befreit die Spieler sind, sieht man an den zwei Siegen in Folge.

Mannschaft, Verantwortliche und Fans dürfen wieder hoffen: Vier Spieltage vor Schluss übernahm der KFC durch den jüngsten Dreier gegen Mülheim Platz drei. Dieser langt in der laufenden Saison bekanntlich zum Aufstieg in die Regionalliga West. Da das Spitzenduo um die Sportfreunde Baumberg und die Spielvereinigung Schonnebeck auf eine Teilnahme in der 4. Liga verzichtet.

Der KFC Uerdingen spielt noch beim ETB Schwarz-Weiß Essen, bei Germania Ratingen 04/19 sowie gegen die Spielvereinigung Schonnebeck und am 32. Spieltag beim FC Büderich. Alles andere als einfache Aufgaben für die Krefelder.

Aber, klar: Der Traum von der Regionalliga West lebt in Krefeld schon seit dem 1. Spieltag. Nun ist Uerdingen auf jeden Fall in der Pole Position und hat alles in der eigenen Hand. Keine schlechte Ausgangslage vier Spieltage vor Schluss.

Auch Ex-Trainer Marcus John wird dem KFC Uerdingen die Daumen drücken: Denn: Sollte Uerdingen aufsteigen, dann verlängert sich Johns Vertrag bis zum 30. Juni 2025 - und das noch zu verbesserten Konditionen. Also sitzt da auch aktuell jemand nervös auf der Couche und drückt die Daumen.

Die Statistik zum Spiel

KFC Uerdingen: Gomoluch - Schlösser, Päffgen, Härtel, Blum - Lipinski (79. Klein), Odenthal (64. Abel), Talarski (81. Funk), Yanagisawa - Gonda (69. Rizzo), Touratzidis (71. Weber)

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik - Jesaja Maluze, Kayaoglu (46. Kubina), Anadol (62. Yusuf Isik), Molango - Yildirim (90. Fazlija), Yardimci, Sat, Asagwara (58. Hotta) - Jeremiah Maluze, Uzun

Schiedsrichter: Marvin Szlapa

Tore: 1:0 Touratzidis (9.), 2:0 Lipinski (52.), 2:1 Hotta (74.)

Zuschauer: 2397

Gelbe Karten: Talarski - Yildirim