Mit 0:4 unterlag der Mülheimer FC dem SC St. Tönis in der Oberliga Niederrhein. Ein Spiel, das die Schwachstellen im MFC-Kader aufzeigte. Das soll im Winter behoben werden.

Mit 0:4 (0:1) verlor der Mülheimer FC das Spiel in der Oberliga Niederrhein beim SC St. Tönis. Nach zwei Siegen in Folge folgte nun ein Rückschlag im Abstiegskampf.

Nein, so ganz spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf nicht wider. Eine satte 0:4-Klatsche stand am Ende auf der Anzeigetafel, die sich so im ersten Durchgang nicht andeutete. Nach schwachem Start lagen die Mülheimer nach einem Tor von Mario Knops (12.) zwar folgerichtig zurück, fanden dann aber besser ins Spiel.

„Die ersten 20 Minuten waren wirklich schlecht. St. Tönis hatte in den ersten Minuten schon einige Möglichkeiten, aber das hat uns nicht wachgerüttelt“, zeigt sich MFC-Trainer Ahmet Inal nach der Partie. „Aber ich finde, dass wir ab der 25. Minute ordentlich im Spiel waren und den Ausgleich hätten schießen können.“ Wenn nicht sogar müssen.

Ein Schuss von Harding Beira knallte an den Pfosten (16.), zwölf Minuten später schob Ahmet-Malik Uzun den Ball frei vor dem Tor an selbigem vorbei. Kurz vor der Pause war es dann Cem Sabanci, der ebenfalls ganz frei vor St. Tönis-Schlussmann Simon Sell an diesem scheiterte (39.).

So spielten St. Tönis und der Mülheimer FC [b]St. Tönis: Sell – Esposito, Withofs, Fazlija, Nakano – Torrens (73. Lufarenko), Dohmen – Kamo (82. Bouassaria), Knops (76. Baum), Suaterna (46.Noukumo) – Heffungs (60. Galic). - Trainer: Kastrati Mülheim: Isik – Maluze, Aydin, Karkar, Sat – Anadol – Weber (65. Dalyanoglu), Uzun (74. Yeboah), Beira (65. Hotta) – Sabanci, Molango. - Trainer: Inal Tore: 1:0 Knops (12.), 2:0 Kamo (68.), 3:0 Knops (73.), 4:0 Noukumo (90.+4) Gelbe Karten: Galic, Co-Trainer Dahms – Sat, Anadol, Maluze [b]Schiedsrichter: Michael Menden

Für Inal der Knackpunkt in der Partie. „Wir hatten drei riesige Torchancen, davon musst Du einfach einen machen. Ich denke, dass nach einem 1:1 ein Ruck durch die Mannschaft gegangen wäre.“ So aber sorgten Daiki Kamo (68.), erneut Knops (73.) und Johann Noukumo (90.+4) für eine am Ende zu hohe Niederlage des MFC.

Inal will das Ergebnis allerdings dann auch nicht zu hoch hängen. „Das Spiel hat dieses Ergebnis eigentlich nicht hergegeben. Aber St. Tönis gehört auch zu den Topmannschaften der Oberliga. Umsonst stehen die nicht da oben, das ist kein Zufall.“

Das Spiel allein hat es schon gezeigt, wir bekommen zu einfache Gegentore und benötigen zu viele Torchancen. Das sind auch die zwei Positionen, wo wir Verstärkung suchen. Ahmet Inal

Jetzt geht es darum, das Spiel zu analysieren, ein Spiel steht vor der Winterpause noch an. „Vielleicht haben wir uns nach den zwei Siegen ein wenig darauf ausgeruht. Wir wussten, dass es auf dem kleinen Platz viele Zweikämpfe geben wird, die wir nicht gut angenommen haben“, ärgert sich der Übungsleiter.

Im Winter soll der Kader dann noch einmal gezielt verstärkt werden. Inal gibt einen Einblick in die Kaderplanung. „Das Spiel allein hat es schon gezeigt, wir bekommen zu einfache Gegentore und benötigen zu viele Torchancen. Das sind auch die zwei Positionen, wo wir Verstärkung suchen. Wir sind in Gesprächen, fix ist aber noch nichts. Wir suchen auch jemanden, der sofort helfen kann. Das muss dann schon passen.“

Davor steht für den Mülheimer FC noch das Spiel beim 1. FC Kleve an. Dies findet am kommenden Samstag (14. Dezember) statt. Anstoß im Bresserberg-Stadion ist um 16 Uhr.