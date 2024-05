Trotz früher Führung mussten sich die Sportfreunde Lotte am 31. Spieltag der Oberliga Westfalen geschlagen geben. Der Gievenbeck feierte derweil einen deutlichen Sieg über Vreden.

Die Sportfreunde Lotte mussten am 31. Spieltag der Oberliga Westfalen einen leichten Dämpfer im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga West hinnehmen. Der Spitzenreiter unterlag nach früher Führung mit 1:3 gegen Preußen Münster II. Damit könnte Türkspor Dortmund auf zwei, oder der ASC Dortmund auf drei Punkte ranrücken. Der Nicht-Aufstiegsplatz drei bleibt drei Spieltage vor dem Ende jedoch sicher mindestens fünf Punkte entfernt, da die beiden Verfolger am Samstagabend (19 Uhr) im direkten Duell aufeinandertreffen.

Für die Sportfreunde begann der Freitagabend eigentlich perfekt. Es dauerte nur sieben Minuten, da nutzte Yassin Ibrahim einen Abspielfehler der Münsteraner aus, fing den Ball 20 Meter vor dem gegnerischen Tor ab und bediente Burinyuy Nyuydine. Der Stürmer schloss nach einer cleveren Drehung aus 14 Metern eiskalt ins rechte Eck ab.

Dieses 1:0 brachten die Gastgeber auch in die Pause - nach dem Seitenwechsel ging es aber ganz schnell. Eine erste Ecke von Pascal Koopmann verlängerte Ole Overhoff am ersten Pfosten und fand den perfekt positionierten Top-Torjäger Luca Steinfeldt, der aus kurzer Distanz sein 22. Saisontor erzielte und damit nun zwei Treffer vor Maximilian Podehl (ASC Dortmund) an der Spitze der Torjägerliste steht (51.).

Nur zwei Minuten später gab es die nächste Ecke, erneut von rechts, für die Adlerträger. Diesmal spielte Koopmann flach in den Rückraum zu Marlon Schmitz, der zu viel Platz bekam und den Ball aus 18 Metern zentral traumhaft in den rechten Winkel setzte (53.).

Und es kam noch besser für den SCP II: Erneut war es eine Ecke, die diesmal auf den zweiten Pfosten zu Leon Tasov durchrutschte. Der 19-Jährige erwischte die Kugel aus acht Metern zwar nicht richtig, bediente aber unfreiwillig Noah Kloth, der drei Meter vor dem Tor zum 3:1-Endstand einköpfte (78.). Waren es in der vergangenen Woche noch fünf Standards beim 5:3 der Münsteraner Profis gegen Viktoria Köln, so legte die Zweitvertretung nun also mit drei Standardtreffern nach.

Gievenbeck schlägt Vreden deutlich

Münster schiebt sich damit vorbei an der SpVgg Vreden auf Platz sechs. Die verlor im Parallelspiel deutlich mit 0:4 beim 1. FC Gievenbeck, aktuell Fünfter. Justus Kurk traf kurz vor der Pause zur Führung (43.), spät im Spiel machten es Niklas Frese (72.) und Frederik Schulte (85./88.) dann deutlich.