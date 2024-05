Am 32. Spieltag gewann der Wuppertaler SV mit 2:1 (0:0) gegen Tabellenschlusslicht Rot Weiss Ahlen. WSV-Trainer Ersan Parlatan will die Vizemeisterschaft.

Der Wuppertaler SV gewann am 32. Spieltag der Regionalliga West mit 2:1 (0:0) gegen Rot Weiss Ahlen. Während Ahlen unter der Leitung von Cheftrainer Björn Joppe den Gang in die Oberliga Westfalen antreten muss, will WSV-Trainer Ersan Parlatan am Ende der Saison auf Platz zwei stehen.

Gegen Ahlen ließen die Wuppertaler besonders im ersten Durchgang viele hochkarätige Chancen liegen und trafen unter anderem einmal den Pfosten und zweimal die Latte.

Nachdem die Gäste in der 49. Minute durch Derrick Kyere in Führung gingen, ließ Charlison Benschop die große Chance auf den Ausgleich liegen und verschoss in der 63. Minute einen Strafstoß. In der 83. Minute machte es Marco Terrazzino vom Elfmeterpunkt besser und erzielte das 1:1. Nur zwei Minuten später erzielte der eingewechselte Damjan Marceta das 2:1 und drehte somit die Partie zugunsten des WSV. Alle weiteren Infos zum Spiel gibt es hier.

Wuppertals Trainer Parlatan freute sich nach der Partie über den 18. Saisonsieg seiner Mannschaft: "Wir sind es diesmal anders angegangen, denn wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Dementsprechend haben wir die bestmögliche Elf aufgeboten, auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, die Kräfte für den kommenden Dienstag zu schonen und eine gewisse Rotation in der Startaufstellung zu haben." Am kommenden Dienstag (7. Mai, 19 Uhr) empfangen die Wuppertaler Fortuna Düsseldorf II zum Nachholspiel des 30. Spieltags.

"Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen und haben uns alle fünf bis zehn Minuten klare Torchancen erspielt, jedoch hatten wir in vielen Situationen nicht das nötige Glück", erklärte Parlatan weiter. "Wir sind nach einer Unachtsamkeit in Rückstand geraten und konnten danach einen Elfmeter nicht verwandeln. Trotzdem sind wir weiter angelaufen mit der Überzeugung, dass wir das Spiel noch drehen können. Dass es dann auch so erfolgt ist, mit der Art und Weise, darüber sind wir natürlich froh."

Wir haben noch zwei Spiele und dann bauen wir für die kommende Saison einen schlagkräftigen Kader auf. Björn Joppe

Derzeit steht Wuppertal mit 58 Zählern auf Rang drei und hat einen Zähler Rückstand auf den 1. FC Bocholt auf Rang zwei. Nach dem Spiel am kommenden Dienstag will Parlatan mit seiner Mannschaft in der Tabelle wieder vorrücken. "Wir haben uns vorgenommen, den zweiten Tabellenplatz zurückzuerobern und haben am Dienstag gegen Düsseldorf die Chance dazu", erklärte der Trainer.

Rot Weiss Ahlen hingegen verabschiedete sich vorzeitig aus der Regionalliga West. Laut Trainer Joppe sind die Vorbereitungen auf die kommende Saison in der Oberliga Westfalen bereits in vollem Gange. "Vor dem Spiel war uns schon klar, dass wir für die Oberliga planen und uns vernünftig aus der Regionalliga verabschieden und mit der Leistung gegen Wuppertal haben wir das auch getan. Wir haben noch zwei Spiele und dann bauen wir für die kommende Saison einen schlagkräftigen Kader auf", verriet Joppe.