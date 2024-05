Drittligist Rot-Weiss Essen spielt am 36. Spieltag beim SV Sandhausen. Vor der Partie wurde ein Aufruf gestartet.

Rot-Weiss Essen ist am Samstagnachmittag zu Gast beim SV Sandhausen. Der Tabellenvierte möchte am Hardtwald den positiven Trend fortsetzen und weiter ganz oben dranbleiben.

Mit einem Dreier würde der Traum vom Zweitliga-Aufstieg weiterleben. Um dieses Ziel im Auswärtsspiel beim ambitionierten, aber zuletzt schwächelnden SVS zu realisieren, braucht RWE wieder einmal die volle Unterstützung der eigenen Fans.

Auf diese Unterstützung konnten sich die Essener Spieler in dieser Saison definitiv verlassen: Schließlich führt RWE die Auswärtsfahrer-Tabelle der 3. Liga an. Der Traditionsklub wird auswärts von allen Drittligisten am meisten unterstützt. Auch auf die Reise ins über 300 Kilometer entfernte Sandhausen in Baden-Württemberg wird der Gast wieder zahlreich begleitet.

Nachdem das anfangs zur Verfügung gestellte Kontingent von 1300 Tickets schnell vergriffen war, wurde die Kartenmenge um 600 auf insgesamt 1900 erhöht. Wie viele Essener Zuschauer aber genau mitfahren, wird sich erst beim Anstoß zeigen, denn manche Fans aus dem Ruhrgebiet haben sich wohl auch mit Karten im Heimbereich eingedeckt. Kein Wunder: Der Schnitt bei Heimspielen des SV Sandhausen liegt bei gerade einmal 4109 Zuschauern pro Partie.

Damit die RWE-Fans nicht nur akustisch, sondern auch optisch ein gutes Bild abgeben, hat sich die Ultragruppierung "Vandalz" etwas einfallen lassen: Die Reise soll unter dem Motto "Alle in Rot nach Sandhausen!" stattfinden.

Kramt ein rotes Shirt oder Trikot aus dem Schrank, wir sehen uns Samstag in Sandhausen! Vollgas für Essen! Der Fan-Aufruf vor dem Sandhausen-Spiel.

"Lasst uns das kommende Auswärtsspiel erneut zu einem Heimspiel machen und als rote Wand unsere Jungs zum Sieg peitschen! Kramt ein rotes Shirt oder Trikot aus dem Schrank, wir sehen uns Samstag in Sandhausen! Vollgas für Essen!", heißt es in der Mitteilung. Die Marschroute ist klar: Alle Fans sollen die Mannschaft in Rot zum Auswärtssieg peitschen – damit der Traum weiterlebt.

So könnte RWE beim SV Sandhausen spielen:

Golz – Kaiser, Ríos Alonso, Götze, Brumme – Eisfeld, Müsel – Plechaty, Harenbrock, Voelcke – Vonic

Es fehlen: Celebi (Reha nach Schulterverletzung), Manu (Knieprobleme), Obuz (Muskelfaserriss), Wiegel (Knieprobleme)

Sperren drohen: Götze, Müsel, Sapina, Voufack