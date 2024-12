Der SV Sandhausen bereitet sich auf das letzte Spiel des Jahres vor. In dieser Woche stellte der Drittligist auch einen neuen Teammanager vor.

Bernd Nehrig wird zum Jahreswechsel den Posten des Teammanagers beim SV Sandhausen übernehmen. Er folgt auf Philipp Klingmann, der den SVS verlässt.

Der 38-jährige Ex-Profi Bernd Nehrig übernimmt ab dem 1. Januar 2025 die Aufgaben von Klingmann als Teammanager und Assistent des Sportdirektors Matthias Imhof. Dieser freut sich auf die "intensive Zusammenarbeit". Nehrig ist "ein ehemaliger Profi und ein hervorragender Typ. Er kennt das Geschäft und die Abläufe und wird uns damit helfen, unsere Ziele zu erreichen", sagt Imhof.

Nehrig beendete seine aktive Karriere 2022 beim Regionalligisten Viktoria Berlin, nachdem er zuvor für den VfB Stuttgart, Greuther Fürth, St. Pauli und Eintracht Braunschweig am Ball war. In der Folgesaison übernahm er beim Hauptstadt-Verein als Co-Trainer.

Zur Spielzeit 2023/24 wurde Nehrig Sportdirektor von Viktoria Berlin. „Ich musste nicht lange überlegen, da ich nach zwei Jahren in der Regionalliga den Weg zurück in den Profisport gehen will. Ich kenne die Bedingungen und die Ziele am Hardtwald und freue mich auf diese Herausforderung", erklärt Nehrig, der als Profi 27 Spiele in der 1. Bundesliga, 259 in der 2. Bundesliga und 32 in der 3. Liga bestritt.

Für die Mannschaft des SV Sandhausen steht das letzte Heimspiel des Jahres an: Zum Abschluss reist der FC Erzgebirge Aue an den Hardtwald - Samstag, 14. Dezember, 14 Uhr.

Richard Meier (Innenbandverletzung im Knie), Nikolai Rehnen (Reha nach Meniskusverletzung), Luca Zander (Muskuläre Probleme), Jonas Weik (Reha nach Kreuzbandriss) und Timo Königsmann (Kreuzbandriss) stehen Sandhausen-Trainer Sreto Ristic nicht zur Verfügung.

Ristic meinte vor dem Spiel: "Seit dem Trainerwechsel versucht Aue, etwas stabiler zu stehen. Bis auf die Höhe der Verteidigungslinie hat sich jedoch nicht viel verändert: Die Mannschaft hat Erfahrung und Qualität und ist dadurch in der Lage, eine Serie an Siegen zu starten. Obwohl Aue bereits 23 Zähler geholt hat, wird von einer Krise gesprochen. Sie haben Jungs mit gutem Tempo und mit Pepić jemanden, der das Spiel gestalten und Situationen unter Druck auflösen kann."