Serie hält, aber Fimpel kritisiert eigenen Spieler: "Das war Wahnsinn"

Die U23 des FC Schalke 04 spielt eine bärenstarke Saison. Beim 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf II brachte sich das Team aber selbst aus dem Tritt. Und seinen Trainer auf die Palme.

Die Serie hält! Die U23 des FC Schalke 04 blieb beim 2:2 (2:1) vor 350 Zuschauern im Parkstadion gegen Fortuna Düsseldorf II auch in siebten Spiel in Folge ohne Niederlage. Das Team von Trainer Jakob Fimpel sicherte mit dem Unentschieden den fünften Tabellenplatz ab.

Dennoch war der S04-II-Trainer mit dem Unentschieden nicht so ganz zufrieden. Schließlich führte seine Mannschaft durch Treffer von Nelson Amadin (20.) und Paul Poepperl (39.) mit 2:0, als zwei Aussetzer der Königsblauen unmittelbar vor der Pause das Spiel wieder in eine andere Richtung lenkten. Zunächst verursachte Emmanuel Gyamfi nach einer Ecke einen Elfmeter an Minwoo Kim. Ephraim Kalonji traf zum 1:2 (44.).

Dann verlor Malik Talabidi in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Gerangel mit seinem Düsseldorfer Gegenspieler Klaus Sima Suso die Fassung und trat nach. Die Folge war die Rote Karte. "Wir haben uns das Spiel selber wieder schwer gemacht", seufzte Fimpel nach dem Spiel. "Alleine der Elfmeter schon", ärgerte er sich. "Durch ganz, ganz blöde Situationen haben wir das Spiel wieder aufgemacht."

Noch schlimmer sei jedoch die Szene vor dem Platzverweis gewesen. "Die Rote Karte war Wahnsinn", sagte Fimpel. "Das tut mir dann leid für die Jungs. Das war eine unfassbare Aktion. Er darf das da so nicht machen. Daraus muss er lernen."

Talabidi habe sich dann in der Halbzeit vor der gesamten Mannschaft entschuldigt. Damit sei die Sache für ihn dann auch gegessen, meinte Fimpel. "Das war völlig aus dem Nichts. Das weiß er aber selber, da brauche ich nichts mehr sagen. Er hat sich vor der Mannschaft entschuldigt. Das war in Ordnung."

In der zweiten Hälfte kassierte S04 nach einer Stunde Spielzeit den Ausgleich durch Profi-Leihgabe Suso. Danach fing sich Schalke II aber wieder und gestaltete die Partie mit einem Spieler weniger völlig offen. Bei zwei Kontern hatten sie sogar etwas Pech bei der letztlich gerechten Punkteteilung. "In der 2. Halbzeit haben wir dann gelitten, es aber auch gemeinschaftlich gut gemacht. Wir waren dann sogar einen Tick näher dran am 3:2 und haben nicht viel zugelassen", war Fimpel grundsätzlich mit dem Auftritt seiner Jungs, die auf den an Kniebeschwerden leidenden Pierre-Michel Lasogga verzichten musste, einverstanden.

"Die Luft ist bei beiden Mannschaften ein bisschen raus, das kann man nicht verhindern", fasste Fimpel das Spiel zusammen. Sollte die U23 am Ende der Saison den fünften Tabellenplatz bestätigen, wäre das dennoch ein toller Erfolg.