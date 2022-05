Neuer Trainerjob: Ex-Schalker Oliver Reck wechselt in die Regionalliga Südwest

Oliver Reck, der früher bei Schalke 04 und dem MSV Duisburg aktiv war, hat einen neuen Trainerjob. Er wechselt von der Regionalliga Nord in die Südwest-Staffel.

Der frühere Bundesliga-Torhüter Oliver Reck wird Trainer in der Regionalliga Südwest. Er wechselt zum FC Rot-Weiß Koblenz, das gab der Verein am Montagabend bekannt. Reck trainierte zuletzt den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II. In Koblenz tritt der 57-Jährige die Nachfolge von Heiner Backhaus an, der kürzlich bei den Sportfreunden Lotte vorgestellt wurde.

Reck unterzeichnete einen Einjahresvertrag, der vom Verein per Option um eine Saison verlängert werden kann. Koblenz' bisheriger Assistent Manuel Moral Fuster bleibt im Trainerstab von Reck. "Wir sind davon überzeugt, dass das Profil von Oliver Reck unseren Vorstellungen entspricht", werden der Sportliche Leiter Christian Noll und Vereinsberater Pit Arndt in einer Klubmitteilung zitiert. "Er kennt die Regionalliga von seinen vergangenen Stationen und verfügt über ein gutes Netzwerk an Kontakten."

Oliver Reck gewann mit Schalke zweimal den Pokal

Der gebürtige Frankfurter war zuletzt rund zweieinhalb Jahre in Jeddeloh tätig. In 44 Pflichtspielen holte er durchschnittlich 1,45 Zähler pro Partie. Zuvor war Reck für die Kickers Offenbach, Fortuna Düsseldorf, den MSV Duisburg und Schalke 04 tätig. Auf Schalke hatte Reck bis 2009 für sechs Jahre als Torwarttrainer gearbeitet, war zwischenzeitlich Interims-Chefcoach. Auch in Duisburg und Düsseldorf begann Reck als Spezialist für die Torhüter und wurde im Laufe der Zeit zum hauptverantwortlichen Coach ernannt.

Seine aktive Karriere hatte Reck 2004 beendet. Die meiste Zeit als Spieler verbrachte der Europameister von 1996 bei Werder Bremen. Mit dem SVW feierte er zwei Deutsche Meisterschaften und gewann zweimal den DFB-Pokal. In den letzten sechs Jahren seiner Laufbahn trug er das S04-Trikot. Mit den Königsblauen triumphierte Reck ebenfalls zweimal im DFB-Pokal.