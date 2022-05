SF Lotte: Ex-Profi wird Trainer und soll Mannschaft entwickeln

Nach dem Abstieg in die Oberliga haben die Sportfreunde Lotte einen neuen Trainer vorgestellt. Ein ehemaliger Profi soll das Team zurück nach oben führen.

Die Sportfreunde Lotte haben einen neuen Trainer gefunden. Der Regionalliga Absteiger geht die Mission Wiederaufstieg mit Heiner Backhaus an der Seitenlinie an. Der 40-Jährige stand zuletzt für zwei Jahre bei Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest an der Seitenlinie.

In seiner aktiven Karriere spielte er unter anderem für Rot-Weiss Essen, Hannover 96 und Arminia Bielefeld. Dazu kommen Abenteuer in Zypern, Malta oder Hong Kong. Als Trainer ist Backhaus seit 2014 tätig. Nach fast fünf Jahren bei Oberligist Inter Leipzig ging es über den BSV Rheden und ein kurzes Intermezzo bei Sonnenhof Großaspach zu den Koblenzern.

Bereits im laufe der Saison trennten sich die Lotter von Coach Andy Steinmann. Tim Wendel-Eichholz übernahm den Posten interimsweise, konnte den Abstieg aber nicht mehr abwenden.

Der gebürtige Wittener sei die „Wunschlösung“ der Sportfreunde gewesen, wie Vorstandsmitglied Oliver Kreienbrink betont. Backhaus selbst sieht sich bei den Sportfreunden als „Entwickler“. „Gemeinsam wollen wir das ganze Umfeld wieder mit einem Fußball begeistern, der mit und ohne Ball angreift“, kündigt er an.