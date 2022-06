OL NR: Nächster Neuer - VfB Homberg hat 17 Spieler unter Vertrag

Der VfB Homberg hat den nächsten Neuen unter Vertrag genommen. Damit stehen nun 17 Spieler für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein fest.

Der Kader des VfB Homberg für die Oberliga Niederrhein nimmt immer weiter Formen an. Am Mittwoch hat der Regionalliga-Absteiger den nächsten neuen Spieler präsentiert: Vom Westfalen-Oberligisten TuS Ennepetal wechselt Armel-Aurel Nkam an den Rheindeich.

Der 24-Jährige stammt aus Bochum und spielt in der Innenverteidigung. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er unter anderem für den TuS Hordel und Westfalia Herne. Für letztere gab er sein Debüt im Seniorenbereich, ehe ihn der Weg zum CSV Bochum führte. Über den VfB Günnigfeld und Concordia Wiemelhausen ging es im Sommer 2020 zum TuS Ennepetal. In der vergangenen Oberliga-Saison absolvierte Nkam für den Klub 21 Partien, hinzu kommen drei Einsätze im Westfalenpokal.

„Wir begrüßen Armel-Aurel Nkam herzlich beim VfB Homberg und wünschen eine sportlich erfolgreiche und rundum zufriedenstellende Zeit im gelb-schwarzen Trikot“, schreiben die Homberger in ihrer Pressemitteilung.

Damit stehen nun 17 Spieler beim VfB Homberg für die kommende Saison unter Vertrag. Vor Nkam hatten sich bereits Pablo Overfeld, Ahmet Malik Uzun, Samuel Owusu Addai (alle TV Jahn Hiesfeld), Johannes Sabah (FC Kray), Dennis Abrosimov (Spvg Schonnebeck), Kaito Nakamikawa (TuS Haltern), Taoufiq Naciri (TSV Meerbusch) und Jesse Weißenfels (SSVg Velbert) dem Klub angeschlossen. Niklas Linke, Philipp Gutkowski, Thorsten Kogel, Philipp Meißner, Ahmad Jafari und Justin Walker bleiben dem Verein aus der vergangenen Saison erhalten. Aus der eigenen Jugend erhalten Tim Füten und Tim Ulrich einen Vertrag für die erste Mannschaft.

Abgänge: Mike Koenders, Pierre Nowitzki (Ratingen 04/19), Pascale Talarski (KFC Uerdingen), Jonas Pfalz (SG Barockstadt), Maximilian Adamski (Düsseldorf II); Jan-Niklas Pia (TVD Velbert), Julian Meier (SV Straelen), Babacar M’Bengue (SV Straelen), Momodu Jalow, Sander Rau, Harris Kaltak (alle Ziel unbekannt)