Rot-Weiss Essen holt einen Punkt beim 1. FC Saarbrücken. Vier Spiele vor dem Saisonende ist noch alles drin. Darüber diskutieren wir im RWE-Talk.

Am Mittwochabend erkämpfte sich Rot-Weiss Essen ein leistungsgerechtes 1:1 (1:0) im Topspiel beim 1. FC Saarbrücken. RWE spielte stark, verpasste es aber, das ganz dicke Ausrufezeichen zu setzen. Der frühere Essener Kasim Rabihic (69.) egalisierte die frühe Gästeführung durch Sascha Voelcke (8.). Rot-Weiss Essen bleibt dadurch vier Spieltage vor dem Saisonende aber weiter in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Wer hätte damit vor der Saison gerechnet?

Trotz der ordentlichen Leistung im Ludwigsparkstadion hatte RWE-Trainer Christoph Dabrowski Gründe, um Kritik zu äußern. Das tat der 45-Jährige im Nachgang auch. „Wir hätten ein riesen Ausrufezeichen setzen können, aber man muss festhalten, dass wir nach einem sehr anstrengenden Spiel am Sonntag in Mannheim bei einer Topmannschaft gespielt haben. Die Jungs haben alles reingeworfen. Wir hätten noch klarer nach vorne spielen können“, sagte er.

Vonic und Berlinski vergeben Großchancen

Beim finalen Zuspiel und im Abschluss fehlte die letzte Konsequenz. Leonardo Vonic, der dieses Mal wieder starten durfte, konnte seine Chance nicht nutzen. Der eingewechselte Ron Berlinski ließ in der Schlussphase eine Großchance liegen. Im Sturmzentrum hat RWE noch Luft nach oben.

Auf welchen Angreifer setzt RWE-Trainer Christoph Dabrowski im Saisonfinale und wie stehen die Essener Chancen im Rennen um Platz drei? Darüber diskutieren unsere RWE-Experten Ralf Wilhelm und Martin Herms im RWE-Talk „vonne Hafenstraße“.

Dass Dabrowski mit der Performance in der Offensive noch nicht zufrieden ist, zeigt auch seine Personalauswahl. Nach der Winterpause war Leonardo Vonic gesetzt, in Dresden und gegen Unterhaching durfte Ron Berlinski beginnen, anschließend war Moussa Doumbouya für einige Spiele der gefragte Mann. In Saabrücken war dann Vonic wieder an der Reihe. „Vorne wird Bingo gespielt“, fasst es RWE-Experte Ralf Wilhelm zusammen.

In unserem aktuellen Talk geht es auch um das Restprogramm, die nächste Aufgabe am Sonntag gegen den FC Ingolstadt und den geplanten Stadionausbau. Viel Spaß beim Reinhören!