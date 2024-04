Die Gefühlslage war in den Lagern des 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen nach dem 1:1-Remis sehr unterschiedlich.

Frust auf der einen und Zufriedenheit auf der anderen Seite: So könnte man die Gemüter der Protagonisten nach dem 1:1 zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen zusammenfassen.

Manuel Zeitz, Profi des FCS, meinte nach dem Spiel gegenüber "Magenta Sport": "Eine gefühlte Niederlage ist es mit Sicherheit nicht. Ich glaube aber, dass wir aufgrund der Investitionen in der zweiten Halbzeit mehr verdient hätten. Die erste Hälfte war einfach Mist von uns."

Warum das so war, darauf konnte der 33-jährige Abwehrspieler auch keine klare Antwort geben. Er sagte: "Schwer zu sagen, woran das liegt. Letzte Woche in München haben wir eine schlechte zweite und eine gute erste Halbzeit gespielt. Jetzt war es umgekehrt. Wir haben es Essen in den ersten 45 Minuten einfach gemacht. Sie hatten viel Zeit für ihre Angriffe. Unser Ziel war es fünf Spiele in Folge zu gewinnen. Wir haben es sofort im ersten Spiel versaut."

Saarbrücken liegt jetzt vier Spieltage vor Schluss vier Punkte hinter Platz drei. Essen fehlen derweil drei Zähler, um auf den Relegationsrang zu springen. Nach drei Auswärtsspielen in Serie - 1:1 in Bielefeld, 2:0 in Mannheim und 1:1 in Saarbrücken - konnten die Essener mit dem Ergebnis der Reise ins Saarland gut leben.

"Wir sind hierhin gekommen, um das Spiel zu gewinnen. Am Ende hat Saarbrücken aber viel Druck gemacht und wir hatten etwas Glück. Deshalb nehmen wir den Punkt mit und können mit dem 1:1 leben", sagte Jakob Golz, der den Essener in der Schlussphase den Punkt festhielt.

Zur aktuellen Tabellensituation und den restlichen Spielen gegen Ingolstadt, in Sandhausen, gegen 1860 München und in Lübeck meinte der RWE-Torwart: "Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Wir müssen von den vier Spielen wahrscheinlich alle vier gewinnen, um oben zu landen. Das ist Fakt. Alles andere bringt nicht viel. Am Sonntag wollen wir weitermachen und Ingolstadt besiegen."