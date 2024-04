VfL Bochum Schlotterbeck - "Wir brauchen jeden einzelnen VfL-Fan - daheim und auswärts!"

Am Freitagabend (26. April, 20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt die TSG Hoffenheim zum VfL Bochum. Der VfL will die Serie von acht sieglosen Spielen in Folge beenden.