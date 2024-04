Der VfL Bochum steht in der Bundesliga unter Druck. Nach langer Zeit steht der VfL auf Platz 16, dem unbeliebten Relegationsrang. Nun geht es gegen Hoffenheim.

Ausgerechnet in der Phase, in der der FSV Mainz 05 performt, befindet sich der VfL Bochum auf der Suche nach seiner Form. Mainz überholte am letzten Spieltag Bochum. Die 2. Bundesliga rückt für den VfL näher.

Nach acht sieglosen Spielen in Serie und einem Trainerwechsel peilen die Bochumer um Kapitän Anthony Losilla am Freitagabend (26. April, 20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) einen Sieg gegen die TSG Hoffenheim an.

Anthony Losilla, als im Abstiegskampf erprobter Kapitän, was geht Ihnen in diesen Tagen durch den Kopf?

In meinem Kopf kreisen viele Gedanken. Ich beschäftige mich allen voran mit der Frage, wie wir die Situation verbessern und wie wir wieder Spiele gewinnen können.

In der Öffentlichkeit haben den VfL Bochum viele Leute bereits aufgegeben, wie realistisch ist es den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen?

Was, wo gesagt oder geschrieben wird, interessiert uns nicht. Wir fokussieren uns nur auf die Aufgabe. Alles andere blenden wir aus.

Wurde im Mannschaftskreis in dieser Woche nochmal deutlich die Situation erörtert?

Natürlich reden wir über die Situation. Aber, das was wir intern besprechen, wird auch nur unter uns bleiben.

Gibt es ein Mittel die Blockade im Kopf zu lösen? Ist es momentan ein mentales Problem was den VfL hemmt?

Wenn solche Situationen oft vorkommen, dann spielt die Mentalität eine Rolle. Aber wir arbeiten daran, um die Situation zu verbessern. Darauf konzentrieren wir uns.

Hoffenheim ist ein offensivstarker Gegner, Bochum hilft nur ein Sieg! Was wird das für ein Spiel?

Klar: Hoffenheim ist ein spielerisch starke Mannschaft. Aber wir wollen der TSG das Leben schwer machen. Wir müssen zurück zu den Grundtugenden und mit der Unterstützung unserer Fans ist in Bochum gegen jeden Gegner alles möglich. Wenn wir es schaffen, voll da zu sein, dann haben wir eine gute Chance auf einen Heimsieg. wozi mit gp