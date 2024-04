Rot-Weiss Essen schwimmt aufgrund der Leistungen in den vergangenen Wochen auf einer echten Euphoriewelle. Das zeigt sich nicht zuletzt an dem großen Ansturm auf die Tickets.

Erst am Mittwochabend unterstützten rund 600 mitgereiste RWE-Fans ihre Mannschaft beim Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (1:1). Nach drei Auswärtsspielen in Serie können sich die Essener am Sonntag (13.30 Uhr, live im RS-Ticker) mal wieder auf ein Heimspiel freuen - und das vor einer vollen Hütte an der Hafenstraße.

Schon drei Tage vor dem Duell gegen den FC Ingolstadt vermeldet RWE einen ausverkauften Heimbereich. Dieser umfasst diesmal auch den Block G2 auf der Stadtwerke-Essen-Tribüne, für den am Donnerstagmittag die letzten Karten verkauft wurden.

Klar, die Euphorie in Essen ist nach zuletzt wettbewerbsübergreifend acht Partien ohne Niederlage (zwei Siege im Pokal, drei Siege und drei Remis in der Liga) riesig. Auf Platz fünf liegend beträgt der Rückstand auf Preußen Münster, die vier Spieltage vor dem Ende Relegationsplatz drei belegen, nur noch drei Zähler.

Wer die Essener im Saisonendspurt dennoch live sehen möchte, hat in den letzten drei Spielen der Saison noch die Chance dazu. In der Woche nach dem Spiel gegen die Schanzer geht es zum SV Sandhausen (Samstag, 4. Mai, 16.30 Uhr). Anschließend folgt das letzte Heimspiel der Saison gegen den den TSV 1860 München (Freitag, 10. Mai, 19 Uhr), bevor es am letzten Spieltag zum VfB Lübeck geht (Samstag, 18. Mai, 13.30 Uhr).

2000 Restkarten gegen 1860

Auswärtskarten für das Gastspiel in Sandhausen sind derzeit sowohl im Online-Shop als auch am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Die Karten für das Heimspiel gegen 1860 befinden sich aktuell noch im exklusiven Vorverkauf für Mitglieder, der noch bis Freitag (20 Uhr) andauert - und auch dort ist der Heimbereich nahezu voll.

"Schon jetzt sind Tickets für die WAZ-Westkurve vergriffen und noch knapp 2.000 Sitzplatzkarten im Heimbereich verfügbar", heißt es von Vereinsseite am Donnerstagnachmittag. Sollten bis Freitag nicht alle Karten unter den Mitgliedern verteilt sein, startet am kommenden Montag (29. April) ab 10 Uhr der freie Verkauf im Online-Shop. Restkarten sind je nach Verfügbarkeit ab Dienstag (30. April, 14 Uhr) am Ticketschalter an der Hafenstraße verfügbar. Die Tickets für das Gastspiel in Lübeck sind derweil noch nicht im Verkauf.