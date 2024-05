Nach drei Niederlagen in Folge hat der SV Sandhausen wieder gewonnen. Ausgerechnet das Top-Team von Rot-Weiss Essen wurde mit 2:0 besiegt.

Der SV Sandhausen hat Rot-Weiss Essen im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga ein Bein gestellt.

Regensburg und Dresden hatten mit ihren Niederlagen RWE einen großen Gefallen getan. Die Essener hätten mit einem Dreier in Sandhausen sogenannte "Big Points" landen können. Doch das gelang nicht.

Zu stark war der SV Sandhausen. Dabei hatten die Baden-Württemberger zuletzt dreimal in Folge verloren - zuletzt auch beim MSV Duisburg. Gegen RWE siegten sie mit 2:0.

Umso glücklicher war Jens Keller über die Reaktion seiner Mannschaft. Der Sandhausen-Coach bilanzierte gegenüber "Magenta Sport": "Ich glaube, dass das, was ich vor dem Spiel gesagt habe, sich bewahrheitet hat. Die Mannschaft hat ein komplett anderes Gesicht als in Duisburg und die richtige Reaktion gegen Rot-Weiss Essen gezeigt. Wir haben ein gutes Spiel gegen einen guten Gegner gemacht. Mich ärgert es aber auch, dass wir diese Leistung nicht konstant auf die Platte bringen. Weil ich mir sicher bin, dass wir einfach das Potential besessen haben in dieser Saison ganz oben mitzumischen."

David Otto, Torschütze zum 1:0, ergänzte: "Wir sind von Anfang an richtig gut ins Spiel gekommen, haben viel Druck auf den Ball bekommen und Essen so zu Fehlern gezwungen. Grundsätzlich mag ich ein System mit zwei Stürmern sehr, denn da kann ich mich fallen lassen und so einige Bälle abgreifen. Das Spiel am Samstag in Mannheim ist für die Fans und den Verein extrem wichtig, wir wollen die letzten beiden Spiele natürlich gewinnen. Nachdem ich zuletzt gegen Regensburg getroffen habe, tat der Treffer sehr gut!"

Tim Maciejewski, der Mann, der das zweite Tor erzielte, meinte: "Wir wollten Charakter und eine Reaktion zeigen. Das ist uns gelungen und wir haben verdient mit 2:0 gewonnen. Ich habe heute mit dem Startelfeinsatz alles gegeben und einen Treffer erzielt - so kann's weitergehen. Die letzten drei Ergebnisse haben uns natürlich zurückgeworfen, in den beiden anstehenden Spielen wollen wir nun für die Fans und den Verein noch einmal alles geben."