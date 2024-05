Auf Schalke sind weitere Entscheidungen gefallen. Nach Simon Terodde, Danny Latza und Brandon Soppy wurde ein Quartett verabschiedet.

Kurz vor dem abschließenden Saisonspiel bei der SpVgg Greuther Fürth sind beim FC Schalke 04 weitere Personalentscheidungen gefallen.

Nachdem die Königsblauen Simon Terodde, Danny Latza und Leihgabe Brandon Soppy verabschiedet hatten, folgen nun die Abgänge vier bis sieben. Die Verträge von Thomas Ouwejan, Cedric Brunner, Blendi Idrizi und Steven van der Sloot werden nicht verlängert.

„Wir möchten uns bei jedem Einzelnen für seine Zeit auf und seinen Einsatz für Schalke bedanken. Abschied nehmen gehört in dieser Phase der Saison dazu, wir wollten den Spielern vor ihrem Urlaub transparent sagen, dass der Weg bei S04 an dieser Stelle endet. Für die sportliche und private Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots.

Schalke: Ouwejan-Tränen vor der Nordkurve

Ein Abschied von Thomas Ouwejan hatte sich schon lange angedeutet, nach dem 2:1 über Hansa Rostock am Samstagnachmittag vergoss er bittere Tränen vor der Nordkurve, danach sagte er: „Es könnte sein, dass dies mein letztes Heimspiel für Schalke war.“

Ouwejan spielte drei Jahre für Schalke, erzielte fünf Tore in 77 Spielen, legte 16 Treffer vor. Vor allem das Duo Terodde/Ouwejan funktionierte perfekt. Blendi Idrizi wurde auf Schalke 2021 zum Fußballprofi, bestritt 42 Pflichtspiele in der 1. und 2. Bundesliga, zwischenzeitlich war er an Jahn Regensburg (Saison 2022/23) verliehen.

Cedric Brunner trug zwei Jahre lang das S04-Trikot (2022 bis 2024). Van der Sloot rückte vor einigen Monaten aus der U23 auf und kam zu sechs Einsätzen. Schalke stellt sich vor allem auf der Position des Rechtsverteidigers um - es ist die Paradeposition von Soppy, Brunner und van der Sloot.

Etwas anders liegt der Fall beim 39-jährigen Torwart Michael Langer. Der Vertrag werde „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht verlängert, heißt es in einer Schalker Mitteilung. Was dahinter steckt: Wie Schalkes Torwartteam aussieht, kann noch niemand vorhersehen. Der Vertrag von Torwarttrainer Simon Henzler endet, Stammkeeper Marius Müller wird stark umworben, Ersatztorwart Ralf Fährmann könnte ein Abfindungsangebot bekommen. Ist aber in der Vorbereitung noch ein Platz frei im Schalker Tor, könnte es sein, dass Schalke doch noch einmal bei Langer anruft. „Michi“, heißt es in der Schalker Mitteilung, „war ein wichtiger Faktor in den Trainingseinheiten, auf der Ersatzbank und außerhalb des Platzes, wenn nötig auch mal mit der erforderlichen Lautstärke.“

Die Schalke-Planung - diese Personalien wurden bereits verkündet

Zugänge (3): Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Vitalie Becker (U19), Emmanuel Gyamfi (U23)

Abgänge (8): Simon Terodde (Karriereende), Brandon Soppy (kehrt zu Atalanta Bergamo zurück, war ausgeliehen), Danny Latza, Blendi Idrizi, Steven van der Sloot, Cedric Brunner, Thomas Ouwejan (alle Ziel unbekannt) - aktuell auch Michael Langer (Ziel unbekannt).