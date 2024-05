Der VfL Bochum hat im Bundesliga-Saisonfinale seine komfortable Situation im Abstiegskampf verspielt. Die Strafe: Der VfL muss in die Verlängerung - die ungeliebte Relegation.

1:4 beim SV Werder Bremen! Der VfL Bochum hat nach einer schlechten Vorstellung an der Weser die gute Position im Abstiegskampf verspielt und ist auf Platz 16 abgerutscht.

Union Berlin und der 1. FSV Mainz 05 jubelten, der VfL Bochum trauert und muss schnell wieder aufstehen, um für die Relegationsspiele gegen den Dritten der 2. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, bereit zu sein. Das Hinspiel ist schon für den kommenden Donnerstag (23. Mai) terminiert.

Spieler und Verantwortliche des VfL Bochum nahmen nach der 1:4-Schmach in Bremen kein Blatt vor den Mund.

"Wir haben einfach versagt! Anders können wir das nicht sagen. Wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt. Wir haben einfach nicht so viel investiert, wie es sein müsste. Jetzt müssen wir den Fokus auf Donnerstag legen", sprach Anthony Losilla Klartext.

Das war grausam. Das hatte nichts mit dem Fußball des VfL Bochum zu tun. Es hatte sicherlich weniger mit den Fähigkeiten der Jungs zu tun, sondern viel mehr mit dem Stress. Dem waren wir nicht gewachsen und haben unsere Leistung nicht gebracht. Marc Lettau

Auf die Frage, warum der VfL so agierte wie er agierte, versuchte der Bochumer Kapitän eine Antwort zu finden und sagte: "Die Bremer haben unsere Stärken analysiert und gut rausgezogen. Wir hatten keine Mittel. Zweite Halbzeit war besser. Aber wenn du dann 0:2, 0:3 kassierst, dann wird es schwierig. Wir wollten einfach das zeigen, was wir zuletzt gegen Berlin und Hoffenheim gezeigt haben - sogar teilweise gegen Leverkusen. Fakt ist aber, dass das an diesem Tag einfach nichts war - so reicht das einfach nicht."

Ähnlich sah dies Sportchef Marc Lettau. Dieser legte den Finger in die Wunde. Stichwort: Die VfL-Profis haben dem Druck nicht standgehalten.





"Das war grausam. Das hatte nichts mit dem Fußball des VfL Bochum zu tun. Es hatte sicherlich weniger mit den Fähigkeiten der Jungs zu tun, sondern viel mehr mit dem Stress. Dem waren wir nicht gewachsen und haben unsere Leistung nicht gebracht. Wir haben es in den letzten Wochen gezeigt, dass wir es besser können. Wir sind jetzt aber auch absolut in der Lage die Spiele gegen Fortuna Düsseldorf positiv zu bestreiten", meinte Lettau.

Er ergänzte im Hinblick auf die Relegationsspiele: "Wir werden jetzt aber auch viel in die Einzelgespräche gehen müssen. Da wird es einen intensiven Austausch geben. Die Erfahrung, die wir in Bremen gemacht haben, wird uns in der Relegation helfen. Davon bin ich überzeugt." wozi mit gp