Der Verwaltungsrat des KFC Uerdingen ist bereits vor Wochen geschlossen zurückgetreten. Nachfolgekandidaten sind noch keine bekannt.

Es wird nicht ruhiger beim KFC Uerdingen: Wie Nils Gehlings, Vorsitzender des Verwaltungsrats des KFC Uerdingen, der "WZ" bestätigt hat, habe das gesamte Gremium dem Ehrenrat schon vor Wochen seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Drei von fünf Mitgliedern hätten das bereits schriftlich untermauert. Das Gremium bestehe allerdings noch: "Wir machen bis zur Mitgliederversammlung weiter", sagte Gehlings.

Dem wiederum widersprach Sven Hartmann, Vorsitzender des Ehrenrates. Er verneinte eine kommissarische Tätigkeit und bekräftigte die Handlungsfähigkeit des Kontrollgremiums. Er glaube hingegen nicht, dass der Ehrenrat bereits vor der Mitgliederversammlung am 13. Januar einen neuen Verwaltungsrat ernenne.

Gehlings sagte zum Motiv der Rücktritte: "Wir wollen den Weg für einen Neuanfang auch in diesem Gremium freimachen." Und wer soll nachfolgen?

Das ist noch nicht bekannt. "Wir befinden uns mit potenziellen Interessenten in Gesprächen", sagte Hartmann. Zur Erinnerung: Der Ehrenrat schlägt Kandidaten für den Verwaltungsrat vor, die dann auf der Mitgliederversammlung zur Wahl stehen.

In der Regel stellen die sich in den Wochen vorher vor und betreiben Wahlkampf. All das erscheint ob der nicht einmal vier Wochen, die noch bis zur Mitgliederversammlung im Kalender stehen, sehr ambitioniert. Dazu kommen noch die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel.

Wieso den Mitgliedern die Rücktritts-Info vorenthalten worden ist, begründete Hartmann nicht. Wer am Ende auf der Mitgliederversammlung präsentiert wird und sich zur Wahl stellt, wird definitiv spannend bleiben.

Sportlich hat der KFC Uerdingen den ersten Teil der Saison auf Platz 14 der Regionalliga West beendet. Die Mannschaft schafft es, das Chaos um sie herum auszublenden und in der Regionalliga West mitzuhalten. Zwar ging das letzte Spiel vor der Winterpause gegen die Sportfreunde Lotte mit 1:5 verloren, doch de facto stehen fünf Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz auf dem Zettel.