Nur 3:3 in Lübeck, die Stimmung bei Christoph Dabrowski war trotzdem positiv. So blickt der Trainer von Rot-Weiss Essen auf die Saison zurück.

Die Drittliga-Spielzeit 2023/24 ist für Rot-Weiss Essen seit Samstagnachmittag offiziell beendet. Zum Saisonabschluss reiste RWE zum bereits feststehenden Absteiger VfB Lübeck an die Lohmühle und wollte die Serie mit einem Dreier positiv abschließen.

Doch daraus wurde nichts: RWE kam in Lübeck nicht über ein 3:3-Remis hinaus und konnte sich beim Dreierpacker Leonardo Vonic bedanken, dass es nicht sogar die dritte Niederlage in Serie setzte.

Essen agierte defensiv zu sorglos, machte viele einfache Fehler im Aufbauspiel und rutschte durch dieses Remis auf Rang sieben ab. Immerhin: Die Offensive funktionierte, dank Vonic. Ähnlich sah es auch Cheftrainer Christoph Dabrowski, der seine Mannschaft im Vergleich zur Heimpleite gegen 1860 München (0:1) auf fünf Positionen verändert hatte. "Gegen den Ball war nicht die letzte Intensität drin. Im eigenen Ballbesitz war es gefällig, da haben wir drei Tore gemacht", betonte Dabrowski im Interview mit "Magenta"-Sport.

Für den Fußballlehrer überwog trotzdem das Positive beim Blick auf die Drittliga-Saison: "Wir haben am Ende ein gutes Ergebnis mit 59 Punkten gesammelt."

Nach dem Abpfiff waren Trainerteam, Mannschaft und alle Verantwortlichen noch minutenlang bei den rund 3000 mitgereisten Fans. Dabrowski lobte die große Unterstützung: "Einer von den Capos hat mich dann noch gerufen. Ich habe mich auch nochmal für den Support und die mega Unterstützung bedankt. Dazu auch ein großes Dankeschön an alle meine Mitarbeiter, meinen Staff und auch an die Mannschaft. Es hat große Freude gemacht, sie die ganze Saison zu begleiten. Wir können uns freuen auf die nächsten Schritte."

Auch wenn die Saison in der 3. Liga für RWE vorbei ist, wartet in einem anderen Wettbewerb noch ein großes Highlight auf die Rot-Weissen: Am kommenden Samstag (25. Mai, 15.45 Uhr) trifft die Dabrowski-Elf im Niederrheinpokal-Finale an der Hafenstraße auf den Rivalen Rot-Weiß Oberhausen.

Es ist die Neuauflage des letztjährigen Endspiels, damals setzte sich der Favorit aus Essen mit 2:0 durch und qualifizierte sich für den DFB-Pokal. "Es geht jetzt darum, nochmal die Sinne zu schärfen, auch im Training. Wir müssen voll auf Dynamik und Frische gehen. Wir können einen Pokal in der Hand halten, eine Prämie einheimsen und dann einen guten Kader zusammenstellen", blickt Dabrowski voraus.